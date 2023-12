Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, thời tiết TP.HCM thế nào?

(VTC News) -

Trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ 30/12/2023 đến hết 1/1/2024), thời tiết TP.HCM phổ biến không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thời tiết TP.HCM dịp lễ nghỉ Tết Dương lịch thuận lợi để tổ chức các sự kiện ngoài trời và bắn pháo hoa.

Theo ông Quyết, TP.HCM có trời nắng nhiều và khá hanh khô, nắng mạnh vào thời điểm từ 12h - 15h hàng ngày, từ sau 17h trời mát, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

“Các điểm Đầm Sen, Bến Bạch Đằng, Suối Tiên, Cần Giờ, khu phần mềm Quang Trung thời tiết đều thuận lợi để tổ chức các sự kiện ngoài trời và bắn pháo hoa”, ông Quyết nói.

Cũng theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, thời tiết khu vực Nam Bộ sẽ có ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi dưới 22 độ C.

Thời tiết dịp Tết Dương lịch 2024 cho các vùng trên cả nước như sau:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào (thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng). Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày từ 22-25 độ C. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào; Phía Nam có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19-22 độ C, phía Nam từ 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 24-27 độ C, phía Nam từ 28-31 độ C.

Thời tiết Tây Nguyên ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Đêm và sáng sớm trời rét.