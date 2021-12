Đình Tú 'thoát kiếp trẻ trâu ngu ngốc' để thành soái ca

(VTC News) -

Là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình, mới đây Đình Tú tham gia phim "Thương ngày nắng về" với vai Duy, người yêu Vân Trang.

- Sau vai “Ngú Tri” của “Hướng dương ngược nắng”, Đình Tú được "lột xác" với vai diễn Hoàng Duy trong Thương ngày nắng về. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với vai diễn này?

Mỗi vai diễn đến với Tú đều là một cái duyên. Từ trước tới nay, Tú đều vào vai một anh chàng mới lớn, ngu ngơ và hơi trẻ con. Dần dần, khán giả cũng góp ý là tại sao cao to, đẹp trai, sáng sủa mà không chọn những vai diễn nào trưởng thành hơn (cười). Tôi cũng vô hình bị ghim vào một dạng nhân vật có tên hơi khó nghe, đó là “bất tài”.

Đến khi hoàn thành xong vai Trí Mâng trong “Hướng dương ngược nắng”, Tú mới nhận thấy mình cần phải thay đổi. Không chỉ là thay đổi về nhân vật trong phim, mà còn là sự trưởng thành trong con người cũng như trưởng thành trong diễn xuất của mình nữa.

- Chia sẻ về vai diễn này trong buổi livestream ra mắt bộ phim, anh đã nói rằng mình "thoát kiếp" trẻ trâu, ngu ngốc... Anh cảm nhận như thế nào về nhân vật của mình? Điều gì ở nhân vật khiến anh hứng thú?

Khi nhận vai diễn này, cảm nhận đầu tiên của Tú là rất vui, vui vì mình được thử thách ở một dạng nhân vật mới, trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng cũng có phần lo lắng. Lo vì trước đây dạng nhân vật này Tú chưa được làm nhiều, và sợ chưa thoát được những nhân vật trước đó. Với những áp lực như vậy Tú cũng tin đó là tín hiệu tốt để Tú có thể từ đó sẽ có sự chuẩn bị nghiên cứu một cách nghiêm túc hơn với vai diễn này, để hoàn thành nó tốt nhất có thể!

Điều mà Tú thấy hứng thú nhất với nhân vật này đó là sự mới lạ và thử thách. Vai Duy trong “Thương ngày nắng về” là dạng vai mà Tú rất mong muốn được thử sức từ lâu rồi. Tú rất mong sau vai diễn này, ngoài sự thành công mà bản thân mình mong muốn, mình cũng sẽ bỏ túi được nhiều kinh nghiệm hơn, học hỏi được nhiều hơn, để những vai diễn sau mình sẽ làm được tốt hơn thế!

- Rũ bỏ được hình tượng ngu ngơ, bất tài, nhân vật Duy trong phim này là một “rich kid” đẹp trai, tài giỏi. Anh chuẩn bị cho vai diễn này của mình như thế nào?

Nói về ngoại hình, rất may Tú có chơi với một người bạn đã đi du học 4 năm về. Tú học được rất nhiều từ bạn ấy cho vai diễn lần này, từ phong cách ăn mặc, cử chỉ lời ăn tiếng nói, cách đối đãi với mọi người ra sao. Những du học sinh có những hành xử rất văn minh, mộc mạc, đơn giản. Ví dụ như cách ăn mặc, chỉ cần một chiếc áo phông, khoác ngoài một chiếc sơ mi là họ đã cảm thấy rất tự tin để đi làm hay đi ra ngoài rồi. Ngoài ra, điều mà Tú thích nhất ở họ, đó là họ giỏi tiếng Anh, có tài lẻ như hát hay, biết chơi nhạc cụ nào đó. Vì thế cho nên khi nhận vai diễn này, Tú cũng đã đi học guitar, mong rằmg sẽ kịp thể hiện được trong vai diễn này, để mang tới cho khán giả một cái nhìn khác và mới mẻ ở Tú.

- Anh có thể chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của mình khi vào vai diễn này?

Khó khăn lớn nhất của Tú chắc là do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các phân cảnh quay của Tú ở phần 1 cũng không có nhiều, và quay chia theo từng đợt nhỏ. Do phim sản xuất đúng vào đợt giãn cách dịch bệnh nên Tú phải nghỉ giữa các phân cảnh khá lâu. Khi nghỉ quay một quãng thời gian dài như vậy có những lúc Tú cảm giác mình bị thoát vai, và khi trở lại quay cùng đoàn có những thời điểm Tú phải làm quen lại từ đầu. Cũng may Tú có thói quen đọc kịch bản rất nhiều lần nên trước khi trở lại, Tú đã đọc lại kịch bản từ đầu đến cuối để nắm bắt được nội dung và nhớ lại trước khi nghỉ mình đã làm gì.

- Lần đầu đóng cặp cùng Huyền Lizzie, anh cảm nhận như thế nào về bạn diễn? Đến thời điểm hiện tại, liệu Huyền Lizzie có thể được coi là bạn diễn ăn ý nhất của anh?

Đình Tú: Đây là lần đầu tiên Tú được cộng tác cùng chị Huyền Lizzie trong một dự án. Thực ra ngoài đời, Tú và chị Huyền cũng có chơi với nhau trong một hội, nhưng rất ít giao tiếp hay nói chuyện nên cũng không thân lắm. Tới khi vào phim cùng nhau, gặp nhau đợt đầu chị Huyền có nói là “thực ra chị không có một chút ấn tượng nào về em”. Lúc đó Tú cũng không biết nói gì. Khi đi quay cùng nhau mình chỉ thể hiện hết khả năng và con người của mình. Cũng có thể vì câu nói đó của chị Huyền mà Tú cảm thấy có động lực hơn. Động lực để làm cách nào gắn kết được với bạn diễn và cho họ thấy mình cũng là người có điểm tốt chứ không phải là một người không có ấn tượng gì. Chắc cũng vì vậy mà sau 3 tháng quay phim, đến hiện tại chị Huyền đang khen Tú không ngớt lời (cười).

Sau một thời gian làm việc cùng chị Huyền, Tú cảm thấy chị Huyền là một người rất dễ gần, sống tình cảm và nội lực diễn rất tốt, biết cách tung hứng cùng bạn diễn để đẩy cảm xúc của cả hai lên. Ngoài đời, chị Huyền cũng khá vui tính, hoạt náo và đặc biệt rất xinh đẹp (cái này Tú thích nhất).

Đình Tú và Huyền Lizzie trong "Thương ngày nắng về".

- Cảnh quay nào làm khó cả hai?

Đến thời điểm hiện tại thì chưa có cảnh quay nào khó đối với Tú và chị Huyền. Bởi vì dịch bệnh nên quá trình sản xuất cũng bị gián đoạn. Hiện tại, Tú và chị Huyền mới chỉ quay những phân đoạn đời sống bình thường và vẫn chưa quay tới những cảnh va chạm hay những cảnh bùng nổ.

- Có thể thấy từ khi đóng phim, các “người tình màn ảnh” của Đình Tú hầu hết đều hơn tuổi. Điều đó có gây trở ngại gì cho anh không?

Diễn cùng nhau mà không ăn săm và kết hợp với nhau không tốt mới là điều lo ngại và là trở ngại lớn nhất của Tú. Còn vấn đề tuổi tác, khi đã nhập tâm vào nhân vật thì đó không còn là vấn đề nữa. Tú cũng rất vui khi từ trước tới giờ, mọi dự án Tú kết hợp cùng bạn diễn nào cũng rất hợp và ăn ý (cười).

- Trong buổi livestream ra mắt bộ phim, Hồng Đăng có đùa vui rằng vai diễn ông bố 2 con đánh dấu sự “xuống dốc” của nam diễn viên. Trước đó, cùng với Mạnh Trường, Việt Anh… Hồng Đăng được nhiều người gọi là “soái ca” phim truyền hình Việt Nam. Nhiều người nhận xét, Đình Tú có những yếu tố để tiếp bước những diễn viên này, anh có thấy thế không?

Mỗi một độ tuổi sẽ phù hợp với những dạng nhân vật khác nhau, câu nói vui của anh Hồng Đăng nếu nhìn nhận rõ thì rất đúng với vai diễn mới trong phim “Thương ngày nắng về” mà Tú đang cộng tác cùng. Anh Hồng Đăng trong phim này không còn là soái ca, không còn tình yêu đương sắc hồng như trước nữa, mà kèm theo đó là gia đình, cơm áo gạo tiền và vòng xoáy của cuộc sống. Khi các anh tới độ tuổi vào dạng vai những ông bố của gia đình thì lứa tuổi của Tú cũng đã đủ trưởng thành, sự chính chắn và sức trẻ để tiếp bước những dạng vai tình yêu đôi lứa. Và khi đến thời điểm “xuống dốc” như anh Đăng nói đùa, Tú cũng rất sẵn sàng để đón nhận.

- Đình Tú được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu. Anh còn thể hiện sự đa tài của mình khi thử sức với vai trò MC. Anh có thấy quá sức khi mình ôm đồm nhiều công việc cùng một lúc, ảnh hưởng đến việc diễn xuất của mình?

Mỗi một công việc khác nhau đều cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau. Và nghề diễn của Tú cũng vậy, rất cần những trải nghiệm đó. 2 chữ “ôm đồm” không hẳn là đúng, bởi nếu chúng ta biết sắp xếp công việc, sắp xếp cuộc sống, thì tất cả những việc đó sẽ bổ trợ cho nhau rất tốt, nhất là trong nghề diễn xuất.

- Là diễn viên trẻ nhưng Đình Tú đã bỏ túi cho mình nhiều bộ phim và vai diễn nào cũng để lại dấu ấn nhất định. Bản thân anh đã nỗ lực như thế nào để giành được sự tin tưởng của nhiều đạo diễn?

Đối với Tú, những dự án ban đầu chính là những bước thử đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tất nhiên những dự án đầu có thể mình làm không tốt. Nhưng sau mỗi dự án mình trưởng thành hơn, mình biết mình đã làm sai ở đâu để dự án sau mình sẽ chỉnh sửa và cố gắng. Đối với cá nhân Tú, Tú không sợ sai, mà chỉ sợ mình không biết mình sai ở đâu để sửa. Đó mới là điều đáng lo nhất.

- Có tài, lại đẹp trai và năng động, Đình Tú có tự tin mình sẽ tiến xa trong tương lai?

Tú coi đó là những thứ mình may mắn có được và đó cũng là một trong số những điều nhỏ làm nên thành công của một diễn viên. Điều quan trọng mà Tú đang tiến tới và cố gắng chính là hoàn thiện bản thân mình hơn, hoàn thiện trong lối diễn, sự trưởng thành trong nghề cũng như hoàn thiện chính bản thân mình trong cuộc sống. Năng lực thực sự để tiến xa của một diễn viên đối với Tú không chỉ là vẻ bề ngoài, mà là sự cố gắng và cầu thị của chính mình.

- Đình Tú có thể chia sẻ về những dự định trong thời gian tới?

Thời gian sắp tới Tú vẫn tiếp tục tập trung vào phần 2 dự án “Thương ngày nắng về”. Tú cũng cố gắng hơn nữa để mang lại một màu sắc mới cũng như một dự án thật hay để gửi tới các quý vị khán giả thân yêu! Rất mong mọi người tiếp tục đón xem và ủng hộ “Thương ngày nắng về” cũng như đồng hành và tiếp bước cũng Tú trên con đường nghệ thuật này.

- Cảm ơn Đình Tú!.