'Dinh thự' triệu đô bên vịnh Hạ Long: Cơn khát của giới thượng lưu

Chẳng thế mà dòng biệt thự đơn lập ở trung tâm du lịch Bãi Cháy, vừa cận biển, kế hồ lại tiếp giáp phố, có mật độ xanh lớn, đang tạo nên cơn sốt trên thị trường BĐS phố Vịnh.

Khan hiếm “biệt thự xanh”, sang trọng gần biển

Mallorca không chỉ là hòn đảo du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha mà còn là địa điểm lý tưởng cho giới đầu tư nước ngoài sở hữu “second home” (ngôi nhà thứ 2). Tuy nhiên, giá trị BĐS trên hòn đảo xinh đẹp này phân hóa theo từng vị trí. Khung giá tại những vị trí gần biển hoặc tiếp cận nhanh chóng đến đường bờ biển và sở hữu mật độ xanh lớn thường cao nhất, rồi thấp dần về phía sâu bên trong.

Về biên độ tăng giá những năm gần đây, Porta Mallorquina – một đơn vị nghiên cứu BĐS tại Mallorca đã chỉ ra: Giá trung bình mỗi m2 sản phẩm BĐS cao cấp đã tăng 22% so với năm 2019, nhất là những dự án có vị trí gần biển, trong khi BĐS tại khu vực giữa đảo lại giảm 0,3% so với 5 năm trước. Việc tọa lạc trong bán kính 1km từ các bãi biển khiến mỗi căn biệt thự ven biển “thiết lập” khoảng cách về giá trị so với BĐS ở khu vực khác.

Biệt thự đơn lập Sun Grand City Feria (Bãi Cháy-Hạ Long) hút giới thượng lưu

Trong tương lai, sự thiếu hụt nguồn cung BĐS gần biển sẽ dẫn tới “cuộc đua” săn những sản phẩm cuối cùng. Xu hướng này không chỉ diễn ra ở “xứ sở bò tót” hay trên thế giới mà còn dễ dàng nhìn thấy tại nhiều thành phố ven biển nổi tiếng của Việt Nam như Đà Nẵng, Hạ Long hay đảo ngọc Phú Quốc… khi những căn biệt thự xanh, gần biển luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Dễ hiểu bởi trong khi nguồn cung condotel, shophouse hay biệt thự nghỉ dưỡng ven biển ngày một dồi dào thì dòng biệt thự sở hữu lâu dài gần biển lại bị bỏ ngỏ.

Sở hữu đường bờ biển trải dài đẹp hàng đầu miền Bắc, mấy năm trở lại đây, khu vực Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) đã lọt vào “mắt xanh” của giới thượng lưu muốn săn tìm các sản phẩm BĐS cao cấp, sang trọng và sở hữu dài hạn. Những căn biệt thự đơn lập với diện tích lớn, đầy đủ sân vườn và không gian sống xanh, vương giả luôn là sản phẩm hot số 1 trên thị trường.

Cái tên đang “chiếm sóng” tại mọi diễn đàn địa ốc hiện nay chính là biệt thự đơn lập sở hữu lâu dài Sun Grand City Feria, vị trí đắc địa trung tâm Bãi Cháy - nơi quỹ đất đang ngày một khan hiếm và có tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng mặt. Như những gì đang diễn ra tại đảo Mallorca xa xôi, những căn biệt thự đơn lập nằm tại phân khu Mallorca của Sun Grand City Feria, đang được giới thượng lưu miền Bắc săn lùng, vừa để trải nghiệm cuộc sống vương giả bên bờ vịnh, vừa để khẳng định đẳng cấp bản thân. Dự báo biên độ tăng giá của sản phẩm này sẽ không thua kém biệt thự biển tại Mallorca giữa Địa Trung Hải.

Đong đầy trải nghiệm, thăng hoa cảm xúc

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển hữu hạn thì mỗi căn biệt thự đơn lập Mallorca tại Sun Grand City Feria Hạ Long có thể xem là “báu vật” bởi có tới 4 mặt thoáng quý giá, với diện tích lô đất lên tới 249 – 655m2 (lớn nhất toàn dự án), cho phép chủ nhân thỏa sức sáng tạo không gian sống tùy chỉnh theo “gu” riêng, gần gũi thiên nhiên mà vẫn hài hòa với phong cách kiến trúc tổng thể toàn khu... Kiến trúc 4 mặt thoáng của căn đơn lập giúp chủ nhân thỏa sức thổi hồn vào từng cảnh quan và chia công năng của mỗi mặt như mặt trước, mặt sau, mặt bên phải và bên trái.

Thiết kế BT đơn lập giúp căn nhà đón trọn nắng gió biển khơi và chủ nhân cảm nhận cuộc sống chan hòa thiên nhiên

Lối thiết kế hiện đại, tối ưu không gian mở chính là ưu điểm vượt trội của loại hình biệt thự số 1 trên thị trường này, giúp căn nhà đón trọn nắng gió biển khơi và chủ nhân cảm nhận rõ nét sự gần gũi, chan hòa cùng thiên nhiên. Những khoảng sân, vườn, tiểu cảnh khoáng đạt thoáng đãng trước – sau giúp gia chủ tách biệt khỏi cuộc sống bộn bề, trọn vẹn tận hưởng từng khoảnh khắc an yên dù ở bất kỳ góc view nào: hồ nước, công viên hay bờ biển.

Với mật độ cây xanh vượt trội, cận kề hồ nước rộng tới 1,2 ha và 2 công viên (Gardenia 1, Gardenia 2), sân chơi thể thao hiện đại, biệt thự đơn lập Mallorca mang tới cho cư dân cuộc sống sinh thái lành mạnh, môi trường sống trong lành tốt cho sức khỏe. Trong đó, 2 công viên Gardenia 1, Gardenia 2 tại trung tâm phân khu Mallorca được lấy cảm hứng từ những lễ hội, thiết kế đặc trưng của vùng đất Tây Ban Nha sôi động, đa sắc màu như khu vườn Alcazar rực rỡ hay lễ hội đấu bò tót Torero. Như vậy, với những căn biệt thự đơn lập ở giữa dự án, gần công viên, gia chủ có đặc quyền tận hưởng trọn vẹn không gian xanh mát đồng thời được sống trong một không gian Tây Ban Nha đậm chất, khác biệt mà vẫn không thiếu tiếng sóng, gió đại dương.

Trên thị trường BĐS hiện nay, trong khi nhu cầu sở hữu sản phẩm vị trí đẹp luôn gia tăng thì biệt thự ven biển lại luôn trong tình trạng khan hiếm. Mặt khác, lợi nhuận của chủ sở hữu biệt thự ven biển còn có thể đến từ khả năng cho thuê vào những thời điểm gia đình không sử dụng, mang lại nguồn tích lũy và thu nhập cao cho chủ nhân. Dễ hiểu tại sao, dù đắt đỏ và không dành cho số đông, biệt thự xanh, ven biển vẫn không ngừng được săn đón. Nhất là với những sản phẩm như biệt thự đơn lập Mallorca, vừa là tài sản để dành vừa là “thương vụ” đầu tư sinh lời chắc thắng.

Biệt thự phân khu Mallorca cận kề hồ nước 1,2 ha và 2 công viên Gardenia 1, Gardenia 2

Chính sách bán hàng hiện đang có ưu đãi hấp dẫn với những ai muốn sở hữu biệt thự đơn lập Mallorca. Theo đó, khách hàng khi đặt mua biệt thự Sun Grand City Feria sẽ được tặng gói “Quà tặng mùa hè” trị giá 300 triệu với căn đơn lập (tương tự, quà tặng cho căn song lập 150 triệu)

Biệt thự “cận biển, kế hồ, tiếp giáp phố” tầm giá triệu đô, vừa gần trung tâm, thuận lợi kết nối công việc, vừa mang phong cách nghỉ dưỡng là những điều không thể có ở bất kì dự án nào tại Hà Nội hay TP.HCM, chắn chắn sẽ khuấy động thị trường BĐS Hạ Long những tháng cuối năm.