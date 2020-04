Tăng cường đề kháng và thanh mát cơ thể với nước trái cây JOCO

Nước trái cây JOCO bổ sung trái cây tươi, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể với vị ngon sáng tạo - đang là sự lựa chọn được người tiêu dùng yêu thích.

Lợi ích tuyệt vời từ nước trái cây và tổ yến quý giá

Trái cây tươi được biết đến là nguồn giàu các chất dinh dưỡng tự nhiên như vitamin, chất khoáng, chất xơ và đặc biệt là chất chống oxy hóa. Với những lợi ích sẵn có, trái cây tươi được dùng nhiều trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là ngành hàng nước giải khát. Không chỉ có màu sắc hấp dẫn, hương vị đa dạng, tươi mát, nước trái cây còn chứa rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể, giúp tăng sức đề kháng và đẩy lùi bệnh tật.

Tổ chức Y tế quốc gia Mỹ (National Institution of Health) đã chứng minh, vitamin A, C có nhiều trong các loại trái cây, nước trái cây và lợi ích của nó đối với từng độ tuổi là khác nhau. Trong 1 quả chanh dây (chanh leo) chứa 9% vitamin C, 8% vitamin A - giá trị dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày, hay 1 thìa nhỏ nha đam (lô hội) cũng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin B, C, E, axit folic và các enzyme tốt cho hệ tiêu hóa.

Sự kết hợp của tổ yến và nha đam giúp tăng cường hệ miễn dịch và đẩy lùi bệnh tật

Nước trái cây sẽ thêm bổ dưỡng và ngon miệng hơn khi kết hợp với tổ yến. Tổ yến được xếp vào hàng “cao lương mỹ vị” nhờ những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như giảm căng thẳng mệt mỏi, giảm huyết áp, giảm nếp nhăn, chống lão hóa, cải thiện hệ hô hấp và chức năng tim,…

Tổ yến rất phù hợp sử dụng cho cả người già, trẻ nhỏ hay phụ nữ mang thai bởi sự lành tính, thiên nhiên của nó. Một ly nước trái cây bổ sung tổ yến sẽ cung cấp thêm vitamin và dưỡng chất cho cơ thể, nếu uống đều đặn hàng ngày bạn sẽ thấy sức khỏe và vóc dáng được cải thiện đáng kể. Đây cũng chính là lý do khiến người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn nước trái cây thay vì nước có ngọt có ga.

Dù đã có nhiều nhãn hiệu nước trái cây trên thị trường nhưng người tiêu dùng vẫn luôn trông đợi vào những sản phẩm có hương vị sáng tạo và nguồn gốc từ thiên nhiên. Nắm bắt nhu cầu đó, công ty Uniben với hơn 10 năm nghiên cứu thị trường nước giải khát không cồn đã cho ra mắt nước trái cây JOCO được làm từ trái cây tươi kết hợp cùng tổ yến tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người tiêu dùng, bổ sung vitamin, khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch và đẩy lùi bệnh tật.

JOCO Yến Nha Đam với thành phần yến quý giá hỗ trợ hệ miễn dịch và mang lại sự tươi mát với vị ngon thú vị từ những lát cắt nha đam tươi giòn ngọt, lạ miệng

Nước trái cây JOCO – Vị ngon sáng tạo và tốt cho sức khỏe với thành phần trái cây tươi

Với 3 hương vị Yến Nha Đam, Chanh Dây và Nha Đam thơm ngon, lạ miệng, được tạo nên bởi nguồn nguyên liệu cao cấp hoàn toàn từ thiên nhiên, nước trái cây JOCO được người tiêu dùng đón nhận rộng rãi. Có thể kể đến JOCO Yến Nha Đam với thành phần tổ yến quý giá hòa quyện cùng miếng nha đam tươi ngon, giòn dai, giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch.

Thủy Tiên (sinh viên năm cuối tại TP.HCM) chia sẻ cảm nhận rất dễ thương của bạn và ủng hộ hương vị đầy sáng tạo của JOCO Yến Nha Đam: “Nay khỏi nhọc sức chế biến tổ yến và cắt gọt nha đam nữa rồi, đã có JOCO Yến Nha Đam tha hồ ướp lạnh, uống mát rượi mỗi ngày cùng đám bạn, tươi khỏe cực kì nhé! Mê nhất miếng nha đam giòn sần sật, nhai nhai vui miệng lắm luôn”.

Thử ngay JOCO Chanh Dây vị chua chua, ngọt ngọt vui thích, được chiết xuất từ những trái chanh dây tươi mát, giúp bổ sung vitamin C cần thiết cho cơ thể, mang lại một làn da tươi sáng, giải nhiệt trong những ngày hè nắng nóng.

Thêm vào sự lựa chọn là JOCO Nha Đam với những miếng nha đam tươi giòn, lạ miệng giúp đem lại sự thanh mát, vị thơm ngon. Những miếng nha đam được xử lý tạo thạch giòn ngọt, giúp chống oxy hoá, trả lại làn da mịn màng, cho một vóc dáng “mi-nhon”.

Nước trái cây JOCO với nhiều hương vị thơm ngon, sử dụng nguồn nguyên liệu thiên nhiên đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người tiêu dùng

Điểm sáng tạo nữa của nước trái cây JOCO là sau khi ướp lạnh hay uống với đá đều quá đã. Mách nhỏ cùng bạn, nên dùng sản phẩm ngay sau khi mở nắp 2 tiếng để đảm bảo hương vị thơm ngon nhất và giữ trọn vẹn các dưỡng chất cùng vitamin.

Tiếp nối thành công của 3 sản phẩm kể trên, Uniben sẽ cho sớm ra mắt thêm nhiều thương hiệu giải khát và sản phẩm mới lạ, đột phá và ngon miệng, điển hình như trà vị trái cây nhập khẩu, tiên phong cho trào lưu “Tốt lành từ thiên nhiên”. Với mong muốn mang đến nhiều hơn những lựa chọn thật sự chất lượng, hương vị thơm ngon, sáng tạo và tốt cho sức khỏe, các sản phẩm của Uniben đã và sẽ chinh phục thêm hàng triệu con tim người tiêu dùng trong và ngoài nước.