'Dính' đến trùm sòng bạc Ma Cao, chồng An Dĩ Hiên vào tầm ngắm của cảnh sát

(VTC News) -

Tin tức xoay quanh việc Châu Trác Hoa (Alvin Chau), ông trùm sòng bạc Ma Cao (Trung Quốc), bị bắt giam vì cáo buộc hoạt động cờ bạc bất hợp pháp xuyên biên giới đang được theo dõi chặt chẽ. Mới đây, báo chí Hong Kong tiếp tục khiến dư luận dậy sóng khi đưa tin, ngoài Tập đoàn Suncity do Châu Trác Hoa thành lập, Tập đoàn Tak Chun của chồng nữ diễn viên Đài Loan An Dĩ Hiên và Tập đoàn Heng Sheng International của bạn trai Ngô Bội Từ cũng đang bị chính quyền để mắt tới.

Vợ chồng nữ diễn viên An Dĩ Hiên.

Người mẫu Ngô Bội Từ và bạn trai.

Châu Trác Hoa cùng 10 người khác bị bắt tại trung tâm sòng bạc vào ngày 28/11 bằng lệnh bắt giữ do thành phố Ôn Châu (Trung Quốc) ban hành. Sau tin tức đó, giá cổ phiếu của Tập đoàn Suncity tụt dốc không phanh, các sòng bạc đóng cửa phòng VIP ở Ma Cao. Châu Trác Hoa cũng nhanh chóng từ chức chủ tịch và giám đốc điều hành Tập đoàn Suncity.

Theo các giấy tờ cáo trạng từ cơ quan công tố, ngoài Châu Trác Hoa bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, một số sòng bạc khác ở Ma Cao cũng dính líu đến vụ án này, bao gồm Tập đoàn Quảng Đông, Tập đoàn Vàng Trung Quốc và Tập đoàn Heng Sheng International với khoản tiền lên tới 15 tỷ đô la Hong Kong (hơn 1,9 tỷ USD). Đáng chú ý là danh sách này có doanh nhân Trần Vinh Luyện – Chủ tịch tập đoàn Tak Chun, chồng của An Dĩ Hiên và ông Kỷ Hiểu Ba – Chủ tịch Tập đoàn Heng Sheng International, bạn trai của Ngô Bội Từ.

Theo tài liệu cáo trạng cuối năm 2020, Tập đoàn Tak Chun của chồng An Dĩ Hiên bị cáo buộc đã làm việc với các bên ở Trung Quốc để thiết lập một sòng bạc tại đây với kế hoạch tăng thu nhập. Sau đó, họ mở trang web cờ bạc bất hợp pháp ở Trung Quốc. Còn Tập đoàn Heng Sheng International bị cáo buộc đã cung cấp nền tảng cá cược trực tuyến và các tài khoản cá cược điện tử. Vụ việc còn liên quan đến các tài khoản sòng bạc thuộc Tập đoàn Suncity của Châu Trác Hoa.

Hiện, cả chồng An Dĩ Hiên và Ngô Bội Từ đều chưa lên tiếng về thông tin trên. Trần Vinh Luyện năm nay 48 tuổi. Trước khi kết hôn với An Dĩ Hiên, ông từng có một cuộc hôn nhân dang dở và cô con gái năm nay 11 tuổi. Năm 2017, Trần Vinh Luyện tổ chức hôn lễ thế kỷ với An Dĩ Hiên.

An Dĩ Hiên luôn được chồng đại gia chiều chuộng.

Theo Ifeng, khi về chung một nhà, An Dĩ Hiên được ông xã giàu có yêu chiều hết mực, cô cũng đã nhanh chóng sinh quý tử cho chồng. Trần Vinh Luyện cũng chẳng bao giờ ngại chi tiền chiều vợ. Ông từng mua 4 căn biệt thự trị giá 550 triệu tệ (hơn 1.800 tỷ đồng) làm quà cho An Dĩ Hiên và con trai. Trong sinh nhật của nữ diễn viên, vị đại gia này cũng mua tặng cô chiếc vòng cổ kim cương có giá 13,57 triệu tệ (gần 45 tỷ đồng).