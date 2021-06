Đính chính thông tin 'truy nã chủ thầu xây dựng hành hung nhân viên ở Hà Nội'

Ngày 9/5, VTC News đăng tải thông tin cùng hình ảnh về quyết định truy nã bị can đối với anh Phạm Minh Quang (SN 1983, trú tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) từ ngày 25/1.

Tuy nhiên, sự việc này Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã ra quyết định đình nã và đình chỉ vụ án do anh Phạm Minh Quang và bị hại là anh T.Đ (SN 1988, trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã tự nguyện hòa giải.

Quyết định đình nã đối với anh Phạm Minh Quang.

Trả lời VTC News, Thượng tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đơn vị này đã nhận được đơn tự nguyện của anh T.Đ. (SN 1988, trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) rút yêu cầu khởi tố đối với anh Phạm Minh Quang (SN 1983, trú tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

"Đến nay vụ án này đã kết thúc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã có quyết định đình nã cùng ngày với quyết định đình chỉ điều tra vụ án này", Trưởng Công an huyện Chương Mỹ thông tin.

Theo cơ quan công an, khoảng 10h30 ngày 31/7/2020, tại công trường sân golf Sky Lake ở thôn Văn Mỹ (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), anh Phạm Minh Quang (là chủ thầu công trình) xô xát với anh Đ. (SN 1988, là kỹ thuật viên công ty) do mâu thuẫn trong xây dựng công trình.

Sau đó, anh Quang đấm vào người anh Đ. rồi cầm điếu cày vụt vào đầu anh Đ. khiến anh Đ bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Đến 26/11/2020, Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Phạm Minh Quang về tội "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên, anh Quang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, ngày 25/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Minh Quang.

Cũng trong ngày 25/1/2021, bị can Phạm Minh Quang đến cơ quan công an để đầu thú. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định đình nã đối với Phạm Minh Quang, sau khi người này có đơn xin đầu thú.

Ngày 27/1/2021, đại diện gia đình người bị hại và gia đình anhh Phạm Minh Quang có mặt tại Công an huyện Chương Mỹ để làm việc và có Biên bản tự nguyện hòa giải. Đây là cơ sở để anh T.Đ sau đó đã có đơn xin rút đơn và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Phạm Minh Quang và 1 người tên là Tuấn.

Đến ngày 26/3/2021, Thượng tá Nguyễn Văn Luyến - Phó trưởng Công an huyện Chương Mỹ ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại công trường sân golf Sky Lake và gửi quyết định này đến VKSND huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Khi phát hiện sai sót, chúng tôi đã gỡ bỏ thông tin trên và tiếp tục làm việc với các bên liên quan để làm rõ sự việc.

VTC News xin cáo lỗi với anh Phạm Minh Quang và độc giả.