Đình chỉ hạt trưởng Hạt Kiểm lâm gác chân lên bàn: Sở NN&PTNN Đắk Nông nói gì?

(VTC News) -

Liên quan đến việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông), trả lời VTC News, lãnh đạo Sở NN&PTNN tỉnh này cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc và khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể.

Theo đó, mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Văn Tường. Ông Trường là cán bộ kiểm lâm trong clip gác chân lên bàn làm việc xôn xao những ngày gần đây.

Hình ảnh ông Lê Văn Tường, hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk R’lấp, tại cơ quan vừa gác chân vừa hút thuốc trong giờ làm việc

Lãnh đạo Sở NN&PTNN cũng cho biết, trong quyết định tạm đình chỉ công tác của ông Trường có nêu rõ lý do: Để xác minh thông tin phản ánh "Hạt trưởng có thói quen gác hai chân lên bàn làm việc"; kiểm điểm kết quả kiểm tra công vụ ngày 11/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm và một số tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R lấp.

Như vậy, lý do ông Tường bị tạm đình chỉ công tác không đơn thuần chỉ do hành vi gác chân lên bàn làm việc mà còn vì một số lý do khác trong quá trình công tác.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip ngắn ghi lại hình ảnh được cho là của ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp (Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông) đang có hành vi gác chân lên bàn làm việc.

Ngay khi clip lan truyền, nhiều người nhận xét hành vi này là vi phạm quy định trong lúc làm việc, song cũng có không ít ý kiến cho rằng đây là hành vi quay lén, có mục đích xấu nhằm chĩa vào ông Tường.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.