Đình chỉ công tác Đội trưởng Cảnh sát Hình sự Công an quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày 12/5, một lãnh đạo Công an Hà Nội thông tin việc tạm đình chỉ đối với Trung tá Nguyễn Đức Châu. Động thái này nhằm để cơ quan điều tra xác minh, làm rõ vai trò liên quan của ông Châu đến vụ án hình sự mà Công an quận Tây Hồ từng thụ lý có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

Trước đó, Công an Hà Nội tạm đình chỉ công tác Đại tá Phùng Anh Lê (Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ) và Thượng tá Phạm Quý Hải (Phó trưởng Công an quận).

Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, ông Lê và ông Hải bị cho liên quan đến việc Công an quận Tây Hồ không xử lý hình sự nhóm cướp tài sản gây án năm 2016 trên địa bàn. Còn ông Châu bị tình nghi liên quan đến vụ việc khác.

Trụ sở Công an quận Tây Hồ trên đường Lạc Long Quân. (Ảnh: Hoàng Lam)

Tháng 9/2016, khi thụ lý vụ cướp tài sản xảy ra trên đường Hồng Hà, Công an quận Tây Hồ triệu tập Nguyễn Hữu Tài (trú quận Ba Đình) và 4 nghi phạm.

Làm việc với cảnh sát, Tài thừa nhận hành vi và viết đơn xin đầu thú. Sau nhiều giờ bị tạm giữ hình sự, Tài được cho về nhà. Sau đó, Công an Tây Hồ không xử lý hình sự nhóm cướp mà tiến hành hòa giải 2 bên.

Đầu tháng 1, Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm đến đầu thú Cơ quan điều tra Công an Hà Nội. Sau đó, Công an TP khởi tố 5 bị can. Quá trình tố tụng, vợ của Tài khai năm 2016, khi chồng bị tạm giữ, cô đã đưa 100 triệu cho một cán bộ Công an Tây Hồ để nhờ giúp đỡ.

Ngoài vụ án trên, đầu năm 2020, khi điều tra vụ Lê Thanh Hưng (kiến trúc sư giết người cướp tài sản ở TP Bắc Ninh), Công an tỉnh Bắc Ninh ghi nhận Hưng khai đã đưa khoảng 600 triệu cho một số cán bộ công an và thẩm phán ở quận Tây Hồ để "chạy án".

Các vụ việc trên đang được Công an Hà Nội và Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác minh, làm rõ.