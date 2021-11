Đình chỉ công tác công an chĩa súng đe doạ nhân viên y tế ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Tối 13/11, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) quyết định đình chỉ công tác với anh Nguyễn Duy Ngọ (SN 1990) - cán bộ công an huyện này. Đồng thời đơn vị củng cố hồ sơ báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xử lý. Anh Ngọ là người rút súng ra đe doạ các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng khi được nhắc nhở đeo khẩu trang.

Cán bộ công an có hành vi chĩa súng đe dọa nhân viên y tế. (Ảnh cắt từ clip)

Ban lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã trực tiếp xin lỗi Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng.

Được biết, khẩu súng mà anh Ngọ sử dụng là khẩu súng bắn đạn hơi cay.

Sự việc xảy ra khoảng 23h ngày 11/11, tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng. Khi bị nhắc nhở việc đeo khẩu trang, người này không những không chấp hành mà còn lớn tiếng chửi bới, rút súng ngắn chĩa vào hai nhân viên y tế mặc cho người đi cùng ra sức can ngăn.