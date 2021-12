Đình chỉ 3 CSGT An Giang có dấu hiệu can thiệp cấp biển số xe

Ngày 22/12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Theo đó, trong quá trình thanh tra các mặt công tác tại Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang giai đoạn từ năm 2012 - 2021, cơ quan chức năng phát hiện một số cán bộ thuộc đơn vị này có dấu hiệu cố tình can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển kiểm soát phương tiện giao thông sai quy định.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án; đồng thời đình chỉ công tác 3 CSGT có dấu hiệu liên quan đến vụ án này để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.