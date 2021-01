Đỉnh cao giả gái của Ngô Kiến Huy trong phim 'Em là của em'

(VTC News) -

Em là của em ban đầu có cái tên khá khẩu hiệu Yêu bằng cả trái tim (giống như tên bản gốc phim Hàn), cùng với nó là những nghi ngại về chất lượng bởi Lê Thiện Viễn vẫn là tân binh trong làng đạo diễn, và dòng drama comedy ở Việt Nam lâu nay bị các nhà sản xuất nhầm lẫn, biến nó thành phim tấu hài kiểu mì ăn liền.

Tạo hình của Ngọc Trinh và Ngô Kiến Huy trong "Em là của em".

Thật may, bản cuối Em là của em tuy không phải đỉnh cao tuyệt vời nhưng vẫn là bộ phim đầy ắp tiếng cười duyên dáng, như cú khởi đầu tươi trẻ cho phim Việt năm 2021. Đề tài và câu chuyện không mới, nó chính là mô típ được ưa dùng trong các bộ phim tình cảm hài: Một chàng trai hoặc một cô gái phải làm tất cả mọi thứ, kể cả giả mạo thân phận người khác, để giành lấy tình yêu đích thực của mình.

Đặt khán giả vào thế phải chấp nhận tình huống kịch bản như một sự đã rồi - cho nam chính giả gái, các nhà làm phim chỉ còn biện pháp duy nhất để kéo khán giả, đó là kể câu chuyện với thật nhiều chi tiết sống động, nhiều câu thoại hấp dẫn khiến ai cũng muốn trích dẫn lại và những mảng miếng hài duyên dáng thú vị. Tình huống là giả nhưng chi tiết lại chân thật, cuốn khán giả vào phim...

Xin lấy ví dụ để thấy mô típ giả gái luôn đắc dụng nếu đạo diễn kể chuyện theo cách duyên dáng mà không thô tục. Năm 1959, Hollywood có Some like it hot, và sau đó trở thành một trong những phim hay nhất mọi thời đại. Phim lấy bối cảnh Chicago năm 1929, khi đôi bạn nghệ sỹ nghèo bị đẩy vào đường cùng vì hết tiền, đồ đạc cũng cầm cố hết, lại bị cảnh sát vây bắt. Họ buộc phải giả gái để kiếm tiền và trốn cảnh sát, cũng để trốn màn truy đuổi của mafia.

Ngô Kiến Huy và Ngọc Trinh trong phim "Em là của em".

Trong hành trình giả gái đi biểu diễn đó, họ gặp rồi thân với cô nàng tuyệt đẹp Sugar Kane – một trong những nhân vật hấp dẫn nhất do cô đào Marilyn Monroe đóng. Rồi tình huống trớ trêu đẩy họ đối diện với thực tế, hoặc công khai thân phận, hoặc sẽ mất đi tình yêu đích thực. Cảnh cuối, nam chính buộc phải vứt bộ tóc giả ra và hét lên: "Tôi là đàn ông!". Và bộ phim kết thúc bằng câu thoại như một tuyên ngôn sống: "Tốt thôi, chẳng ai hoàn hảo cả".

Năm 2006, Việt Nam sản xuất bộ phim 2 trong 1, chiếu Tết, cũng lấy cảm hứng từ Some like it hot". Phim xoay quanh câu chuyện về một tài xế thất nghiệp (Võ Thành Tâm) và một vũ công giả gái (Thành Lộc). Họ cùng muốn biến thành người khác để tìm mục đích sống cho mình, rồi bị đẩy vào tình huống đầy trắc trở và trào lộng khi vướng vào mối quan hệ tình ái éo le với nữ ca sĩ xinh đẹp (Ngô Thanh Vân).

Câu chuyện cũng đẩy nhân vật giả gái của Thành Lộc vào tình huống phải bộc lộ bản chất đàn ông của mình để không đánh mất đi tình cảm quý giá với cô gái xinh đẹp bên cạnh, dù xuất phát ban đầu là tình chị em. Câu chuyện tưởng quen thuộc ấy, nhờ tài kể chuyện và biến hóa của đạo diễn và dàn diễn viên, đã mang đến cái Tết bội thu cho nhà sản xuất và... khán giả.

Ngô Kiến Huy giả gái duyên dáng trong "Em là của em".

Quay trở lại Em là của em, bộ phim có lẽ đã kế thừa được hầu hết những cách thức giả gái trong phim ảnh thế giới để tạo ra hình mẫu Jessica Hoàng Anh vừa hợp lý vừa đúng thị hiếu. Và bộ phim cũng kế thừa được cả hướng thị hiếu khán giả, vốn đã được “training” kỹ lưỡng trong các sản phẩm giải trí, từ sân khấu, gameshow cho đến webdrama về những nhân vật giả gái và tình huống giả gái, để không còn những thắc mắc hay lời kêu thảng thốt như vài năm trước.

Điểm được của Em là của em chính là Ngô Kiến Huy giả gái không gây cảm giác tục tĩu, hay gọi như mạng xã hội là không “dơ”. Đạo diễn cũng không lấy thân hình của nhân vật để tạo tình huống gây cười, cũng không dùng chuyện hiểu lầm giới tính của nhân vật để biến Jessica Hoàng Anh thành thảm hại hay lố bịch. Vừa phải, dễ được chấp nhận, Jessica Hoàng Anh có mục tiêu rõ ràng, và chấp nhận vượt qua mọi rào cản để đạt mục tiêu của mình. Chính vì thế, với liên tiếp các tình huống, đạo diễn đẩy mọi thứ tiến dần tới big scene cuối cùng hợp lý và đáng yêu...

Bộ phim có dàn diễn viên thật tốt: Ngô Kiến Huy, Khả Như, Hoàng Phi, Lê Giang, Ngọc Trinh, Maya, La Thành... tất cả đều hợp vai, trừ Hứa Vĩ Văn thì không hợp với hình tượng nhân vật lắm. Anh chưa diễn ra được chất trai hư, thứ mà có lẽ tạo hình không giúp được, nó phải là thần thái kiểu... tâm sinh tướng.

Ngọc Trinh diễn xuất tốt hơn các dự án trước cô tham gia.

Điểm chưa được, theo quan điểm cá nhân của người viết, mà lỗi này thuộc về biên kịch và đạo diễn, là khán giả hiện tại sẽ có những người chưa thực sự chấp nhận cái kết đó, vì mọi thứ diễn tiến về tâm lý và tình cảm của nữ chính. Dẫu thế, có thể người viết đã lạc hậu, chứ bây giờ chị em phụ nữ đều thích "tuyển phi công", nên có thể đây lại chính là trend năm 2021.

Tất nhiên, đây là phim về tình yêu mang tính giải trí cao cho các bạn trẻ, có một phân khúc nữa là dành cho các cháu thiếu nhiên sugar babyboy và các bà cô sugar mommy của gia đình. Với việc các rạp xếp suất chiếu, có lẽ, phim này sẽ có doanh thu cao hơn mong đợi rất nhiều.

Em Là Của Em được công chiếu vào ngày 8/1/2021.