Điều trị đột quỵ do tai biến: Phải tránh được những hệ lụy đau xót

Hành lang Khoa Hồi sức thần kinh Bệnh viện Việt Đức những chiều cuối năm đông đột biến. Thời tiết giá rét những ngày này là nguyên nhân chính khiến bệnh viện phải đón tiếp rất nhiều bệnh nhân bị đột quỵ do tai biến mạch máu não.

Lê Trung Dũng, chàng thanh niên trẻ ở chung cư Eroland, Mỗ Lao, Hà Đông thất thần chờ đến giờ vào chăm bố, ông Lê Quang Công – người bị đột quỵ nhập viện hôm 30/12 vừa qua. Ông Công vừa trở về từ Phú Thọ để nghỉ lễ Tết Dương lịch cùng cậu con trai đang theo học trường Đại học Giao Thông.

Bố con Dũng có hoàn cảnh khá neo đơn. Ông Công sớm cô độc khi vợ cũng bị đột quỵ và qua đời ở tuổi chưa đến 50. Ông tuy chưa đến 60 tuổi nhưng không còn khỏe mạnh như những người cùng tuổi. Tuổi trẻ lam lũ, công việc nặng nhọc đã bòn rút sức lực của ông. Thế nhưng, vì tương lai của cậu con trai duy nhất, đau đáu với mong muốn con được học hành tử tế của vợ đã mất, ông tiếp tục xin làm thủ kho tại một nhà máy công nghiệp tại Phú Thọ sau khi nghỉ hưu để trang trải thêm cho cuộc sống của hai bố con.

Tai ương ập đến, sau chuyến đi trở về nhà dù chỉ chưa đến 100km ngồi xe đò, nhưng ông đã không chịu được thời tiết rét buốt, lạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Vừa về đến nhà, ông đã ngã quật. Người hàng xóm ông Công thất thanh khi thấy ông quỵ xuống ngay cửa nhà, vội vàng gọi cấp cứu. Ông được các bác sĩ của khoa Hồi sức thần kinh - Bệnh viện Việt Đức cứu chữa và qua cơn nguy kịch. Thế nhưng điều lo lắng lớn nhất đọng lại trong tâm trí của cả hai bố con Lê Trung Dũng là liệu ông Công có bị biến chứng sau tai biến hay không?

Chị N.T.V, y tá của khoa Hồi sức Thần kinh, thở dài khi nhìn dáng Trung Dũng thẫn thờ bên ngoài phòng bệnh. Đêm qua, khi phải đi làm ca, Trung Dũng phải gửi gắm bố cho đội ngũ y tá, điều dưỡng của khoa. Trung Dũng nắm tay chị V., mong chị trông hộ bố, nếu có gì thì gọi điện để cậu về ngay lập tức. Dù bố ốm đau là vậy, Dũng vẫn không thể bỏ việc, vì bỏ việc lúc này cậu sẽ mất khoản thu nhập để thuốc thang cho bố.

Làm việc tại đây, chị V. chứng kiến những trường hợp tương tự bố con Trung Dũng. mỗi ngày. Những người được cấp cứu đến đây vì tai biến mạch máu não tăng đột biến trong năm nay. Có những người chưa kịp chia tay gia đình đã ra đi đột ngột, bác sỹ cúi đầu bất lực vì đón bệnh nhân quá muộn.

Đột quỵ gia tăng mạnh ở Việt Nam

Cuối năm 2020, truyền thông liên tục đưa tin về các trường hợp người nổi tiếng ở showbiz Việt ra đi sớm vì bị đột quỵ. Trong khi đó, tại các bệnh viện tuyến trên như Bạch Mai, Việt Đức, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhập viện cũng gia tăng nhanh chóng.

Trên thế giới, mỗi năm có khoảng 15 triệu người mắc đột quỵ, 1/3 trong số này tử vong và 5 triệu người bị tàn phế vĩnh viễn. Tỷ lệ tử vong do đột quỵ tại Việt Nam cao hơn, tới 50%. Số người mắc di chứng sau đột quỵ lên tới 90%.

Theo hiểu biết dân gian trước đây, đột quỵ thường chỉ xảy ra ở những người lớn tuổi (trên 60 tuổi). Tuy nhiên, gần đây, tuổi của bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ. Thống kê tại các bệnh viện, tỉ lệ người trẻ đột quỵ tăng khoảng 2% mỗi năm, trong đó nam giới cao gấp 4 lần nữ giới, rất nhiều trường hợp 20-30 tuổi đã mắc bệnh.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 10% bệnh nhân đột quỵ dưới 44 tuổi, tỉ lệ này tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là 17%. Bệnh nhân trẻ nhất điều trị tại 2 bệnh viện mới 12-14 tuổi.

Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Thanh Nhàn cũng tăng trên 15%. Đặc biệt tại Bệnh viện Bạch Mai, nơi có Trung tâm điều trị đột quỵ lớn nhất cả nước, tỷ lệ bệnh nhân cấp cứu tại đây tăng khoảng 30%, khiến số bệnh nhân đột quỵ hơn 1 tháng qua đã chạm ngưỡng 1.000 ca. Riêng ngày 17/12, tiếp nhận gần 50 trường hợp đột quỵ. Đáng chú ý là có tới 10% bệnh nhân dưới 44 tuổi.

Một trong những lý do được đưa ra để giải thích cho sự gia tăng đột biến số bệnh nhân bị đột quỵ là do sự thay đổi của thời tiết và điều kiện sống. Đồng thời cũng do các bệnh nhân thường chủ quan trước việc chăm sóc sức khỏe, dẫn đến bị đột quỵ.

Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào, có máu đông tụ trong mạch máu khiến máu không thể lưu thông. Các nguyên nhân gây ra thiếu máu não có rất nhiều, tuy nhiên tập trung vào nhóm có nguy cơ cao như thừa cân, béo phì, những người hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, những người bị dị dạng mạch máu não và tuần hoàn máu kém…

Tích cực điều trị hậu tai biến

Y tá điều dưỡng N.T.V cho biết, thông thường những ca đột quỵ qua được cơn nguy kịch sẽ sớm hồi phục, nhưng có thể để lại nhiều di chứng về thần kinh và mạch máu, phổ biến nhất là hiện tượng các cục máu đông sẽ tồn đọng trong mạch máu và dễ dàng gây ra các ca tai biến tái phát trong tương lai. Đây là điều đáng lo ngại cho ông Công và nỗi sợ của Trung Dũng.

Tuy nhiên, theo chị V., y học ngày nay phát triển, cho phép người bị tai biến mạch máu não có thể đối diện với bệnh tật của mình tốt hơn nhiều, đặc biệt là tránh được nguy cơ tái phát đột quỵ thường thấy ở bệnh này.

Với kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, chị V. cho biết, các bệnh nhân đến tái khám tại khoa thường chia sẻ kinh nghiệm sử dụng TABI PLUS hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe dạng nước, có khả năng phòng ngừa được cả 2 loại huyết khối trắng và đỏ ngay từ giai đoạn sớm, tức là toàn diện hơn các sản phẩm phổ biến tại các cửa hàng thuốc hiện nay chỉ phòng ngừa được một trong hai.

Trường hợp của ông Khải, 63 tuổi, trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, đang tái khám tại khoa Hồi sức thần kinh là một ví dụ. Ông Khải bị đột quỵ do tai biến mạch máu não hồi tháng 10/2020. Ông đến bệnh viện trong tình trạng mất cảm giác cơ thể, bất tỉnh, tuần hoàn máu não giảm. Sau khi được cấp cứu hồi tỉnh, gia đình ông lo lắng ông bị biến chứng sau đột quỵ, dẫn đến bại liệt nửa người. Rất may, khi được tư vấn sử dụng TABI PLUS bên cạnh các biện pháp điều trị vật lý trị liệu và thuốc chỉ định của bác sĩ, ông hồi phục dần chức năng của các bộ phận trong cơ thể. Sau 2 tháng, ông sinh hoạt trở lại bình thường. Khi tới tái khám tại khoa, ông rất vui vẻ chia sẻ “bí quyết” của bản thân với những bệnh nhân tai biến giống như mình.

TABI PLUS là lựa chọn khả quan cho Trung Dũng và bố mình, trước hết là bởi tác dụng thực sự tốt của loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe này. Không chỉ có ông Khải, mà nhiều người bị tai biến khác cũng sử dụng TABI PLUS bên cạnh các phương pháp điều trị chỉ định khác. Ngoài ra, đối với những người có nguy cơ cao bị tai biến, TABI PLUS có khả năng hỗ trợ phòng, chống cơn đột quỵ rất hiệu quả.

Để phòng chống hiện tượng đột quỵ do tai biến mạch máu não, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch đã khẳng định, ngoài việc xây dựng một lối sống lành mạnh. Ở người trẻ, đặc biệt cần quan tâm đến lịch trình sinh hoạt, tránh để các hiện tượng tiêu cực về sức khỏe kéo dài. Ngoài ra, cần thăm khám sức khỏe thường xuyên để nắm được tình hình của mình. Đối với người già – đối tượng có nguy cơ cao đối với bệnh đột quỵ - việc sử dụng thêm các thực phẩm hỗ trợ chăm sóc, phòng ngừa đột quỵ là cần thiết.

Những người có nguy cơ cao về tai biến mạch máu não có thể tham khảo sử dụng sản phẩm TABI PLUS.

TABI PLUS được thầy thuốc ưu tú Phạm Hoà Lan - nguyên Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu thuốc trang thiết bị y tế Cục Quân y, Bộ Quốc phòng - đánh giá là sản phẩm tốt cho bệnh nhân đột quỵ, tai biến. Trong TABI PLUS có các thành phần tự nhiên tốt cho huyết áp và đánh tan cục máu đông, tạo bước tiến mới toàn diện hơn trong các bệnh huyết khối.

TABI PLUS là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được phát triển sau nhiều năm nghiên cứu công thức, được chiết xuất từ 15 thảo dược tự nhiên có tác dụng hiệu quả cao trong hỗ trợ hoạt huyết, làm bền thành mạch máu, giúp giảm nguy cơ tai biến mạch máu não tái phát. Đồng thời, sản phẩm cũng giúp cải thiện sau tai biến mạch máu não do nghẽn mạch. Đặc biệt, TABI PLUS rất tốt cho người bị huyết áp cao – nguyên nhân số một dẫn đến tình trạng bị đột quỵ do rối loạn tuần hoàn, giúp duy trì chỉ số ổn định của huyết áp.

Đây là sản phẩm dạng nước được phân chia liều lượng đủ dùng vào các ống để khách hàng có thể yên tâm và dễ dàng sử dụng mỗi ngày. Dạng nước cũng đem lại tác dụng nhanh và dễ dàng hơn do quá trình hấp thụ vào cơ thể diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

TABI PLUS được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy dược phẩm đạt chuẩn GMP trong môi trường hoàn toàn vô trùng, khép kín, đảm bảo tuyệt đối chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe an toàn với người sử dụng.

