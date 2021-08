Điều tra, xử lý những kẻ kích động, phá rối doanh nghiệp ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Cuối tháng 7, thông tin với PV VTC News, ông Trương Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm những kẻ kích động, gây rối, cản trở việc thực hiện Dự án khai thác mỏ cát silic và khoáng sản đi kèm trên địa bàn xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Kẻ xấu dàn cảnh tố doanh nghiệp

Theo phản ánh của Công ty TNHH Quan Minh (Vân Đồn, Quảng Ninh), doanh nghiệp này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép khai thác cát trắng silic tại khu vực xã Quan Lạn, xã Ngọc Vừng (Vân Đồn), thời hạn 14 năm 5 tháng, kể từ 5/2019.

Đây là dự án phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu khai thác cát trắng silic và khoáng sản đi kèm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Quá trình lập, phê duyệt dự án luôn đảm bảo đúng quy định pháp luật. Dự án cũng được thông qua Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong quá trình phê duyệt, dự án được lấy ý kiến đồng thuận trong cộng đồng dân cư, có ý kiến tham gia của các nhà khoa học, các ngành chức năng; quá trình triển khai thi công luôn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Khu vực thực hiện dự án phải dừng lại do hành vi gây rối của một số đối tượng xấu, gây thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2021, Công ty TNHH Quan Minh đang tổ chức thi công các dự án nạo vét luồng, khai thác mỏ được cấp phép thì xuất hiện đơn thư của một số người tố cáo doanh nghiệp khai thác cát trái phép; phá huỷ chương Rồ, là nơi khai thác sá sùng, nguồn lợi thủy sản của người dân...

Trong khi các cơ quan chức năng đang xem xét giải quyết đơn thư thì những người này đăng tải, phát tán các thông tin sai trái trên các trang mạng xã hội với nội dung xúi giục, kích động một số người dân không hiểu đúng bản chất sự việc tiếp tục ký và gửi đơn thư phản ánh, kiến nghị vượt cấp lên cơ quan Trung ương tạo ra những dư luận bất ổn tại địa phương.

Vào các ngày từ 19/4 -5/5/2021, các đối tượng này còn thu gom thủy sản chết tại các khu vực khác mang đến địa điểm tập kết sản phẩm nạo vét của Công ty Quan Minh (đây là địa điểm tập kết sản phẩm nạo vét đã được UBND tỉnh phê duyệt, không phải bãi khai thác sá sùng) để quay phim, chụp ảnh và loan tin vu khống trên mạng xã hội là việc thực hiện dự án của công ty gây ra hiện tượng sá sùng chết hàng loạt, đồng thời xúi giục một số người dân tụ tập gây rối trật tự, tiếp tục gửi đơn thư đến các cấp chính quyền.

Hiện có rất nhiều người dân bức xúc, lên án, phản ứng lại các hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng xấu.

Các phương tiện thực hiện dự án nằm trên biển khi phải tạm dừng hoạt động.

Có mặt tại khu vực dự án, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Tiến Nhương (75 tuổi, thôn Tân Phong, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn) chỉ tay ra khu vực đang san lấp cho biết, một số người quá khích nói rằng doanh nghiệp đụng vào bãi mồi (nơi khai thác sá sùng) của người dân là không đúng. Vì khu vực này chỉ có một diện tích rất nhỏ còn bãi sá sùng người dân khai thác cách đó vài km.

“Đa số những người đi kích động, cản trở có mấy người tự đi khai thác sá sùng đâu. Những người kích động mạnh, đăng tải trên Facebook, lên tiếng nói mạnh đều là những người không làm việc này nhưng cứ kích động, làm rối loạn tình hình của địa phương này lên.

Những người đã không làm được gì nhưng lại cản trở tiến trình phát triển của xã hội, trong đó có địa phương chúng tôi. Nếu như không có Công ty Quan Minh, không có một số công ty lớn, kể cả công ty nước ngoài vào đầu tư thì bao giờ Quan Lạn này mới trở thành thành phố biển được? Cho nên tôi đề nghị cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra rõ tại sao như thế, lý do tại sao lại kích động người dân như thế?”, ông Nhương bày tỏ quan điểm.

Ông Nguyễn Tiến Nhương đề nghị cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra, xử lý những kẻ kích động, gây rối, cản trở sự phát triển của địa phương.

Công an vào cuộc điều tra

Thông tin với PV VTC News, ông Lưu Minh Đức – Chủ tịch UBND xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết, dự án của Công ty Quan Minh đã được các cấp cấp phép theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án về mặt hồ sơ, thủ tục pháp lý rất đầy đủ và đã công bố công khai các dự án. Tuy nhiên, thời gian qua, một số người sống ở ngoài địa phương và ở địa phương đưa tin lên mạng xã hội phản ánh sai sự thật cũng như cản trở việc triển khai thực hiện dự án, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và hoạt động của Công ty Quan Minh.

“Địa phương đã nhiều lần đề nghị, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý một số trường hợp tại địa phương. Trong thời gian qua, số đối tượng này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi nêu trên.

Trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, để việc triển khai thực hiện dự án của Công ty Quan Minh trong thời gian sớm nhất đúng tiến độ thi công dự án đã được các cấp phê duyệt”, ông Lưu Minh Đức kiến nghị.

Khu vực dự án nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt (vòng tròn đỏ), khu vực người dân khai thác sá sùng và đã có chủ trương bảo tồn (vòng tròn vàng).

Trả lời PV VTC News, ông Trương Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết, qua kiểm tra, Dự án nạo vét luồng lạch cảng Đồng Hồ xã Quan Lạn và Dự án khai thác cát silic trắng tại xã Quan Lạn của Công ty Quan Minh có hồ sơ pháp lý rất đầy đủ.

Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các dự án nạo vét đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư liên quan đến dự án này.

Trong quá trình khai thác, nạo vét, UBND huyện Vân Đồn cùng với các phòng ban chức năng, đơn vị tư vấn giám sát, ban giám sát cộng đồng của xã Quan Lạn thường xuyên kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện thấy sai phạm gì liên quan đến dự án này.

“Tuy nhiên, ngày 12/4/2021, chúng tôi nhận được một số ý kiến của một nhóm cử tri tại xã Quan Lạn phản ánh các dự án này gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là liên quan đến việc khai thác thủy hải sản và khai thác sá sùng.

Trên cơ sở cầu thị, lắng nghe phản ánh của nhân dân, chúng tôi đã giao cho các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với xã đi xác minh sơ bộ ban đầu. Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, chúng tôi đã ra văn bản yêu cầu vông ty tạm dừng khai thác.

Đồng thời, chúng tôi báo cáo kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các sở, ngành chuyên môn mời các chuyên gia về lĩnh vực thủy hải sản cũng như các công ty tư vấn liên quan để tham gia vào quá trình kiểm tra hiện trường đối với các phản ánh, kiến nghị của nhân dân”, ông Trương Mạnh Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, trên cơ sở kiểm tra thực địa của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giao Thanh tra tỉnh đi kiểm tra một lần nữa. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, báo cáo của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh kết luận: Công ty Quan Minh chấp hành đúng những quy định trong quá trình khai thác, nạo vét.

Do đó, ngày 6/7, UBND huyện Vân Đồn ban hành văn bản đồng ý cho Công ty Quan Minh tiếp tục triển khai các dự án tại xã Quan Lạn và xã Minh Châu (Vân Đồn).

Một số người dân bị kích động ra cản trở đơn vị thi công thực hiện dự án.

Trong quá trình các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát, nổi lên hiện tượng một vài cá nhân lợi dụng chính sách của Đảng và Nhà nước về tự do ngôn luận nên đã dàn dựng, kích động một số phần tử với mục đích là cản trở sự phát triển của các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn cũng như sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn.

“Đối với vụ việc này, chúng tôi đã giao cho Công an huyện điều tra, xác minh và Công an huyện đã báo cáo Công an tỉnh. Đến nay, các phòng ban chuyên môn Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng chính sách của Đảng và Nhà nước để kích động, đăng tải những clip chưa được kiểm chứng, không chính xác và có sự dàn dựng”, ông Hùng khẳng định.

Ông Trương Mạnh Hùng cho biết thêm, trong thời gian tới, UBND huyện giao các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là các tổ giám sát cộng đồng của xã Quan Lạn, đơn vị tư vấn giám sát là tăng cường giám sát đối với các dự án này.

Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu Công ty Quan Minh thường xuyên cung cấp hồ sơ pháp lý, cập nhật những điều chỉnh liên quan đến dự án, số lượng tàu thuyền cũng như các vị trí, tọa độ các khu vực khai thác, nạo vét để thông tin cho nhân dân biết.

Đồng thời, UBND huyện Vân Đồn cũng yêu cầu các cơ quan văn hóa, thông tin truyền thông tăng cường thông tin, truyền thông về tính hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án mang lại cho đời sống nhân dân, cho sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn để nhân dân hiểu và chia sẻ với quá trình này.

Đối với cơ quan chuyên môn của huyện, UBND huyện cũng yêu cầu thường xuyên hướng dẫn công ty cũng như yêu cầu công ty báo cáo, lắp đặt các thiết bị về quan trắc tự động môi trường để thông tin kết quả giám sát môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường, về UBND huyện cũng như UBND xã Quan Lạn, xã Minh Châu để đảm bảo quá trình khai thác, nạo vét luồng lạch tuân thủ theo quy định và những giấy phép đã được các cơ quan chuyên môn cấp phép đối với các dự án này.