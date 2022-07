Điều tra vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn ở Hải Phòng

(VTC News) -

Tối 22/7, nguồn tin của PV VTC News cho biết, lực lượng công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng đầu lìa khỏi thi thể tại một quán ăn.

Rất đông người dân có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: H.H).

Người phụ nữ này tên H. (ngoài 50 tuổi, quê ở quận Kiến An, Hải Phòng). Bà cùng con gái mở quán ốc ở quận Kiến An được gần 1 tháng nay.

Chiều cùng ngày, con gái bà H. phát hiện mẹ tử vong trong tình trạng cơ thể không còn nguyên vẹn nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng, Công an quận Kiến An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, làm rõ vụ việc.

Theo quan sát của PV, đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn làm các biện pháp nghiệp vụ, điều tra tại hiện trường vụ án. Rất đông người dân vẫn tụ tập phía ngoài để theo dõi vụ việc.