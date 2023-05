Điều tra vụ nữ sinh lớp 5 ở Phú Thọ bị bạn hành hung trong lớp học

(VTC News) -

Sáng 30/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông (Phú Thọ) xác nhận sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Hiền Quan.

Ông Lê Trung Huyên, Chủ tịch xã Hiền Quan thông tin thêm, bé gái bị đánh là học sinh lớp 5, bị một học sinh lớp 7 hành hung.

"Sự việc xảy ra trong lớp học sau buổi tổng kết lớp. Khi đó, các thầy cô giáo vừa rời lớp về phòng họp của trường nên không kịp phát hiện để can thiệp", ông Huyên nói. Theo vị chủ tịch xã, hiện Công an xã Hiền Quan và công an huyện Tam Nông đã vào cuộc điều tra sự việc.

"Đây là sự việc rất đáng buồn xảy ra ở địa phương. Chính quyền xã đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tới gia đình bé gái để nắm tình hình, nhận thấy tạm thời không có biểu hiện nghiêm trọng về sức khoẻ và tâm lý”, ông Huyên chia sẻ.

Hình ảnh trong video bé gái lớp 5 bị hành hung.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông đã tới gia đình để nắm bắt thông tin, thăm hỏi động viên nữ sinh và gia đình. Đơn vị này cũng đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Tối 29/5, mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh bé gái bị hành hung ngay tại lớp học. Trong video dài gần 3 phút, bé gái bị một nữ sinh lớn tuổi hơn túm tóc, tát liên tục, bắt quỳ và bôi bẩn lên mặt. Rất đông bạn học của bé gái đứng xung quanh chứng kiến sự việc.

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền và nhận được hàng trăm bình luận thể hiện xót thương bé gái, đồng thời phẫn nộ trước hành vi bạo lực.

Quý Đoàn