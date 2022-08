Điều tra vụ nam thanh niên nghi bị bắn chết trong tiệc sinh nhật ở Long An

(VTC News) -

Ngày 16/8, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc 1 thanh niên nghi bị bắn chết trong bữa tiệc sinh nhật tối 15/8, tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Nạn nhân là anh N.D.P. (31 tuổi), ngụ huyện Thủ Thừa.

Hiện trường vụ án.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 15/8, hơn 20 thanh niên đến dãy trọ tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa để tổ chức tiệc sinh nhật. Trong nhóm có một số thanh niên đang thuê trọ tại đây, còn một số ở nơi khác được mời đến dự.

Trong tiệc sinh nhật, nhóm thanh niên này đã uống nhiều rượu, bia.

Người dân ở gần dãy trợ cho hay, trong khoảng thời gian trên, họ nhiều lần nghe nhóm thanh niên này lớn tiếng với nhau.

Khoảng hơn 21h cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ như súng phát ra từ địa điểm nhóm thanh niên đang tổ chức tiệc sinh nhật, sau đó thấy nhóm này chạy tán loạn.

Sau tiếng súng, người dân thấy 1 thanh niên nằm gục tại chỗ và được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra, truy xét bắt giữ các đối tượng liên quan.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, thanh niên nghi bị bắn bằng súng (chưa xác định loại súng) đã tử vong.