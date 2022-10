Điều tra vụ nam sinh lớp 11 ở Long An bị bạn đánh tử vong

(VTC News) -

Chiều 18/10, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Long An, Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành, TP Tân An vừa thông báo một học sinh của trường bị nhóm thanh niên vây đánh đa chấn thương, nguy kịch phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Long An và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) rồi tử vong.

Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành.

Theo bản tường trình của Chủ tịch Hội đồng Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành gửi lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Long An, khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (lớp 11A1 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) tan học, đi ra cổng để về nhà. Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 6 - 7 thanh niên đậu xe máy đứng chờ sẵn.

“Ban Giám hiệu gọi điện thoại cho giáo viên hỏi về tình hình như thế nào thì được biết học sinh bị đánh là em N.B.K., học sinh lớp 11A1. Nguyên nhân ban đầu xác định em K. có mâu thuẫn với bạn học lớp 10A1 và sau đó bị một nhóm người vây đánh ngoài trường”, báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường viết.

Chiều cùng ngày, nguồn tin của VTC News cho hay, em N.B.K. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Tân An đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.