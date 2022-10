Điều tra vụ hỗn chiến tại quán karaoke ở Nha Trang

(VTC News) -

Sáng 19/10, lãnh đạo Công an TP Nha Trang ( Khánh Hòa) cho biết, cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên địa bàn phường Vĩnh Hải.

Hai nhóm cầm mã tấu hỗn chiến ở quán karaoke. (Ảnh cắt từ clip)

“Sự việc đang được Công an TP Nha Trang tích cực điều tra, đồng thời truy xét những nghi can gây ra vụ việc. Bước đầu, cơ quan CSĐT đã làm việc với chủ quán và số thanh niên bị thương”- lãnh đạo Công an TP Nha Trang thông tin.

Sự việc xảy ra lúc 17h17 ngày 18/10 tại quan karaoke Avatar, phường Vĩnh Hải. Theo camera an ninh của quán này, thời điểm trên có nhóm thanh niên cầm mã tấu, dao phóng, gậy gộc lao vào quán đánh đuổi nhóm người bên trong. Lúc này, nhóm trong quán cũng cầm hung khí đánh trả.

Hai nhóm lao vào hỗn chiến, chém nhau loạn xạ, sự việc xảy ra khoảng 4 phút và chỉ ngưng khi quán karaoke cho đóng cửa cuốn bên ngoài.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, vụ hỗn chiến khiến một số người bị thương, trong đó có một thanh niên bị rất nặng được đưa đi cấp cứu.