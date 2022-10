Điều tra vụ đập phá xe ô tô, dùng cuốc đánh chết chủ xe ở rẫy cao su

Tối 25/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến ông Nguyễn Văn An (53 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành) tử vong.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, ông Nguyễn Văn An lái xe ô tô hiệu Toyota Fortuner vào rẫy cao su ở ấp 7, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành.

Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án.

Trong lúc ông An đang đi kiểm tra vườn thì có một nam thanh niên bất ngờ chạy lại dùng cuốc đập liên tiếp vào xe ô tô của ông An.

Thấy vậy, ông An liền chạy lại ngăn cản thì liền bị người này dùng cuốc đánh liên tục vào người khiến nạn nhân chết tại chỗ.