Điều tra vụ bé trai 18 tháng tuổi ở Long An chết nghi bị bạo hành

Ngày 2/6, đại diện UBND xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra vụ một bé trai 18 tháng chết nghi bị bạo hành trên địa bàn.

Theo anh L.T.N.T. (23 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An), vào khuya 1/6, anh nhận được thông tin con mình là bé L.T.L.T.P. (18 tháng tuổi) đã chết trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương, máu tụ dưới da, bầm tím tay chân.

Anh T. và mẹ bé là chị L.D.T.H. kết hôn được 6 năm và có 2 con nhưng ly hôn đã hơn 1 năm. Anh T. hiện nuôi con gái lớn, còn chị H. nuôi bé T.P.

Anh T. cho biết thêm, khoảng hơn 1 tháng nay, vợ cũ của anh có quen với 1 người đàn ông khoảng 28 tuổi, sinh sống như vợ chồng, ở trọ tại ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

“Con tôi mất trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể nên có khả năng bị bạo hành. Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc về cái chết của con”, anh T. nói.

Hiện, Công an huyện Bến Lức tạm giữ chị H. và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của cháu P.

Mới đây, tại quận Bình Tân, TP.HCM cũng xảy ra vụ bé gái 1 tuổi chết nghi do bạo hành.

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã tạm giữ hình sự Hứa Thị Kim Trang (21 tuổi) để điều tra vụ việc.

Như VTC News đưa tin, chiều 27/5, Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân nhận được tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc nghi vấn xung quanh cái chết của bé K.

Theo đó, trong sáng cùng ngày, gia đình đưa bé K. đến bệnh việp cấp cứu. Tuy nhiên, bé K. tử vong trước khi nhập viện.

Vì phát hiện bé K. đa chấn thương vùng bụng nên bệnh viện báo công an.

Bước đầu xác định, hàng ngày bé K. được mẹ là chị V. (37 tuổi) gửi cho Trang (21 tuổi) trông coi. Sáng 27/5, chị V. gửi con cho Trang rồi đi làm.

Tầm 9h45, chị V. nhận điện thoại của Trang thông báo rằng, cháu K. bị ọc sữa, ho liên tục và ngất xỉu, cơ thể tím tái. Chị V. tức tốc về đưa con đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Khi điều tra, công an đã mời Trang tới trụ sở làm việc, người này khai, khi chăm sóc bé K. trong sáng 27/5 vì bé gái này ho, ọc sữa nên Trang có dùng tay đánh, vỗ nhiều lần vào bụng của bé. Đến khi bé bất tỉnh, cơ thể tím tái thì Trang hoảng hốt, gọi điện cho mẹ bé chạy về xử lý.