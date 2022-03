Điều tra nhóm người nổ súng tranh giành đất ở Hải Phòng

(VTC News) -

Nguồn tin từ Công an quận Hải An (Hải Phòng) chiều 15/3 cho biết, lực lượng công an đang điều tra, làm rõ nhóm người dùng dao, kiếm, gậy gỗ và cả súng tấn công người sử dụng đất để lấn chiếm đất.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Cụ thể, lúc 16h15 ngày 25/2, hai anh em N.D.H. (sinh năm 1978) và N.D.T. (sinh năm1986) đang ngồi trước cửa nhà ở đường Cát Bi (phường Cát Bi, Hải An) thì bị Hoàng Anh T. (33 tuổi, trú tại phường Cát Bi) cùng nhiều người mang theo hung khí lao vào tấn công.

Hoàng Anh T. đập vỡ điện thoại của anh H., sau đó dùng súng bắn, viên đạn trượt qua cánh tay trái làm anh H. bị thủng áo khoác. Sau đó, nhóm Hoàng Anh T. rời đi.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, có nhóm người tự ý quây tôn, dựng hàng rào lấn chiếm khoảng 50 m2 đất trong diện tích nhà số 4 đường Cát Bi, được một doanh nghiệp giao cho bố anh H. tạm quản lý.

Anh H. cho người tháo dỡ tôn, rào chắn nên xảy ra vụ việc trên. Những kẻ tranh chấp có ý đồ lấn chiếm đất trái pháp luật.