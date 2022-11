Điều tra nguyên nhân vụ nổ ở TTTM Savico Magamall Long Biên, Hà Nội

(VTC News) -

Tối 20/11, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân vụ nổ tại một nhà hàng ở Trung tâm thương mại (TTTM) Savico Megamall.

Hiện trường vụ nổ.

"Vụ nổ không lớn, tuy nhiên sự cố khiến trần nhà bong nhẹ, rụng, khoảng 2-3 cửa kính bên cạnh vỡ. Do vụ việc xảy ra lúc sáng sớm, TTTM chưa hoạt động nên may mắn không gây thiệt hại về người", lãnh đạo Công an quận Long Biên thông tin thêm.

Theo vị này, sự cố khiến một nhân viên của TTMT Savico Megamall bị thương nhẹ, sau khi đưa tới bệnh viện kiểm tra. Hiện người này đã về nhà. Công an quận Long Biên phủ nhận vụ nổ làm 1 người chết và cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh người tung tin trên mạng xã hội sự cố tại TTTM Savico Megamall có thương vong về người để xử lý.

TTMT Savico Megamall thông báo tạm dừng hoạt động sau sự cố.

Liên quan vụ việc, cùng ngày, TTMT Savico Megamall thông báo tạm dừng hoạt động để duy tu, bảo trì toà nhà.

Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ.