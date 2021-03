Điều tra nguyên nhân tàu Ever Given mắc cạn trên kênh Suez

(VTC News) -

Theo Al Jazeera, các chuyên gia đã lên tàu container Ever Given tìm kiếm dấu hiệu hư hỏng trong khi điều tra nguyên nhân mắc kẹt hi hữu khiến ngành vận tải biển toàn cầu hỗn loạn.

Các kỹ sư cũng đang kiểm tra động cơ của con tàu để đưa ra quyết định có cho nó tiếp tục hành trình hay không. Tàu mang cờ Panama, thuộc sở hữu của Nhật Bản, đang vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến châu Âu.

Chủ tàu cho biết sẽ tham gia điều tra cùng các bên liên quan. Tuy nhiên họ từ chối thảo luận về việc nguyên nhân nào có thể gây ra sự cố.

Trước đó, tàu được giải cứu hôm 29/3, 6 ngày sau khi gặp sự cố ở kênh đào Suez. Đến 30/3, tàu đã được neo an toàn tại hồ Great Bitter. Sự cố kẹt tàu Ever Given khiến hàng tỷ USD hàng hóa không thể đi qua kênh Suez mỗi ngày.

Tàu Ever Given. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ Leth Agencies của kênh đào Suez cho biết tính đến sáng 30/3 (giờ địa phương) đã có hơn 100 tàu đi qua kênh theo cả hai hướng kể từ khi tàu Ever Given được giải cứu.