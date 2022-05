Điều tra cái chết của bé 1 tuổi nghi do bạo hành ở TP.HCM

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra vụ việc nói trên. Nạn nhân tử vong là bé gái 1 tuổi, tên K.

Thông tin ban đầu, chiều 27/5, Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân nhận được tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc nghi vấn xung quanh cái chết của bé K.

Ngôi nhà mà T. trông giữ cháu K. hàng ngày. (Ảnh: T.A)

Theo đó, trong sáng cùng ngày, gia đình đưa bé K. đến bệnh việp cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái tử vong trước khi nhập viện.

Vì phát hiện bé gái đa chấn thương vùng bụng nên phía bệnh viện báo công an.

Khi nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo báo Công an quận Bình Tân vào cuộc. Công an đã mời làm việc với những người liên quan, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.

Bước đầu xác định, hàng ngày bé K. được mẹ là chị V. (37 tuổi) gửi cho chị T. (21 tuổi) trông coi. Sáng 27/5, chị V. gửi con cho T. rồi đi làm.

Tầm 9h45 sáng, chị V. nhận điện thoại của T. thông báo rằng, cháu K. bị ọc sữa, ho liên tục và ngất xỉu, cơ thể tím tái. Chị V. tức tốc về đưa con đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Khi điều tra, công an đã mời làm việc với T. Cô gái này khai, khi chăm sóc bé K. trong sáng 27/5 vì bé gái này ho, ọc sữa nên T. có dùng tay đánh, vỗ nhiều lần vào bụng của bé. Đến khi bé bất tỉnh, cơ thể tím tái thì T. hoảng hốt, gọi điện cho mẹ của bé chạy về xử lý.

Công an cũng khám nghiệm thi thể và xác định bé K. đa chấn thương vùng bụng, nghi bị bạo hành. Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.