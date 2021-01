Điều tra băng nhóm tội phạm do trùm giang hồ Trưởng 'hàng' cầm đầu

(VTC News) -

Chiều 15/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP Hải Dương đang điều tra, xử lý băng nhóm tội phạm do trùm giang hồ Trưởng "hàng" cầm đầu.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Hoàng Văn Trưởng (còn gọi là Trưởng "hàng", SN 1984, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương) là kẻ chủ mưu, cầm đầu cùng Phùng Đức Tâm (SN, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Trần Thanh Thức (SN 1988, ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), Đinh Văn Long (SN 1991, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương) và Trần Khắc Quý (SN 1973, ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) gây ra các vụ án cưỡng đoạt tài sản; Gây rối trật tự công cộng; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, nhóm này còn có các biểu hiện hoạt động hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng vũ lực.

Đối tượng Trưởng "hàng".

Theo Công an tỉnh Hải Dương, những kẻ này đe dọa, gây sức ép và nhiều thủ đoạn khác buộc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, phế liệu, xử lý môi trường… phải nộp tiền hàng tháng cho chúng.

Không những thế, chúng còn đe dọa, gây thương tích, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và nhiều thủ đoạn khác để đòi nợ thuê hoặc ép con nợ phải nhượng lại tài sản cầm cố, thế chấp cho mình.

"Nhóm do Trưởng "hàng" cầm đầu nhận chạy án hoặc môi giới giải quyết các vụ việc phức tạp để chiếm đoạt tài sản; nhận làm thuê các công việc nhạy cảm, ngoài pháp luật để chiếm đoạt tài sản; sử dụng vũ lực và nhiều thủ đoạn khác để tham gia “giải quyết” các mâu thuẫn trong xã hội trái quy định của pháp luật nhằm mục đích vụ lợi", Công an tỉnh Hải Dương thông tin.

Công an tỉnh Hải Dương đồng thời đề nghị những cá nhân, tổ chức bị băng nhóm trên hoặc những người khác xâm hại chủ động liên hệ, gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương để được giải quyết.