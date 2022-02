Điều nguy hiểm không nên làm khi uống rượu, vì có thể gây nguy cơ tử vong

(VTC News) -

Uống rượu khi gặp gỡ đã trở thành một nét văn hóa cộng đồng không thể thiếu ở nhiều nơi, bạn bè tụ tập, giao lưu tất yếu sẽ có ăn nhậu, nhưng cứ đến dịp này, một số người lại phải vào viện vì uống rượu.

Có thể không phải do ngộ độc rượu mà là do uống kết hợp với một số loại thuốc nhưng lại bỏ qua sự tương tác nguy hiểm giữa thuốc và rượu, làm cho chúng không còn an toàn, lành mạnh. Nếu tình huống xảy ra, thậm chí bạn có thể dành cả nhiều ngày nằm trong bệnh viện.

Bác sĩ nhắc nhở mọi người không nên uống nhiều bia rượu nếu có thể và nếu thực sự muốn uống thì phải chú ý những loại thuốc mình đang uống, để không gặp rủi ro đáng tiếc.

Bạn không nên uống rượu trong khi đang uống những loại thuốc sau đây:

1, Thuốc hạ đường huyết

Trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân tiểu đường (đái tháo đường) ngày càng gia tăng nhưng số người thực sự kiểm soát được lượng đường trong máu của mình vẫn chưa nhiều.

Bệnh nhân tiểu đường dễ bị hạ đường huyết nếu họ uống rượu và dùng thuốc hạ đường huyết, cụ thể như thuốc uống hạ đường huyết hoặc liệu pháp insulin. Nếu tình trạng hạ đường huyết không được kiểm soát tốt, bạn có thể gặp rủi ro tử vong.

2. Thuốc hạ huyết áp

Những người có vấn đề về huyết áp phải cẩn thận khi uống rượu, vì huyết áp có thể giảm mạnh sau khi uống. Tác dụng của rượu đối với mạch máu có thể giúp mạch máu giãn nở, huyết áp sau khi giãn nở sẽ giảm xuống, nếu dùng thuốc hạ huyết áp thì tác dụng còn tăng lên gấp bội.

Đối với những người kiểm soát huyết áp tốt, việc tụt huyết áp đột ngột sau khi uống rượu bia sẽ khiến nhiều người không chịu nổi, thậm chí mắc các bệnh nguy hiểm về tim mạch, mạch máu não, thậm chí nếu tụt huyết áp quá nhanh có thể bị nhồi máu não.

3. Thuốc giảm đau

Người sử dụng thuốc giảm đau cũng nên cẩn thận bởi thuốc giảm đau dễ gây viêm dạ dày, loét dạ dày, không có rượu thì tổn thương tương đối nhỏ, đường tiêu hóa sẽ tự lành.

Tuy nhiên, nếu có rượu bia sẽ làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, nếu cùng lúc xuống đường tiêu hóa sẽ dễ gây viêm loét đường tiêu hóa, chảy máu, thậm chí thủng đường tiêu hóa.

4. Thuốc ngủ

Khi gặp chứng rối loạn giấc ngủ, có nhiều người lựa chọn sử dụng thuốc ngủ để giúp đi vào giấc ngủ nhưng cũng phải cân nhắc kỹ, tốt nhất không nên uống rượu bia sau khi uống thuốc ngủ.

Vì một số loại thuốc ngủ ít nhiều ức chế tình trạng căng cơ, khiến cơ bắp lỏng lẻo sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nhưng rượu có thể làm tăng tác dụng an thần này, và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến suy nhược cơ hô hấp và những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

5. Kháng sinh nhóm cephalosporin

Cephalosporin là loại kháng sinh được sử dụng phổ biến, đặc biệt cefoperazon dễ tương tác với rượu, dẫn đến phản ứng giống như disulfiram, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ngay cả một lượng nhỏ rượu cũng dễ gây khó chịu về thể chất, chẳng hạn như chóng mặt, buồn ngủ, nôn mửa ở một số người và giảm huyết áp.

Nhiều bệnh nhân sẽ có phản ứng sau 15 đến 30 phút sau khi tiếp xúc với rượu, nhưng cũng có một số trường hợp hiếm hoi có thể khó chịu chỉ sau 5 phút uống rượu. Nhiều bệnh nhân thậm chí bị sốc và tử vong, do đó cần lưu ý không uống rượu sau khi uống kháng sinh.

Trong những dịp gặp gỡ người thân, bạn bè thường sẽ uống rượu, nhưng đây không phải là cái cớ để nhậu nhẹt, tốt nhất nếu đang uống thuốc thì bạn không nên uống.

Nếu bạn phải uống rượu, các bác sĩ khuyên bạn nên uống ít hơn, và bạn cũng phải nghĩ đến việc bạn đã uống thuốc hay chưa, một số loại thuốc có thể tương tác với rượu và gây ra những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.