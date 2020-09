Điều kiện kết hôn nghiệt ngã của Trương Quốc Lập - Đặng Tiệp

Mối tình đũa lệch

Ngoài sự nghiệp lừng lẫy, Trương Quốc Lập nổi tiếng với chuyện tình đẹp tựa cổ tích với nữ diễn viên Đặng Tiệp.

Họ quen nhau khi đóng phim Tử thủy vi lan năm 1988. Thời điểm đó, Đặng Tiệp nổi tiếng khắp Trung Quốc với vai Phượng Ớt trong phim Hồng lâu mộng, còn Quốc Lập mới là diễn viên đóng thế vô danh.

Đặng Tiệp vào vai Phượng Ớt trong phim "Hồng lâu mộng".

Ban đầu, cuộc tình của Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp không được nhiều người ủng hộ. Họ coi đó là cuộc hôn nhân đũa lệch. Cũng có người phản đối vì cho rằng, Đặng Tiệp là người thứ ba khiến cho Trương Quốc Lập rời bỏ vợ con. Có người còn cay nghiệt gọi bà là "hồ ly giật chồng".

Tuy vậy, vượt lên trên dư luận, Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập vẫn đến với nhau. Cặp đôi kết hôn vào năm 1989. Họ chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức lễ cưới vì lý do kinh tế. Hơn nữa, Trương Quốc Lập mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên nên không muốn gây thêm ồn ào.

Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập phải vượt qua rất nhiều dị nghị để đến với nhau.

"Anh sẽ yêu em như thuở đầu"

Cùng là dân tỉnh lẻ lên Bắc Kinh lập nghiệp nên khi mới cưới nhau, Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập thuê căn nhà rộng chỉ hơn 10m2, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Cả hai phải chi tiêu dè sẻn, thậm chí phải nhịn bữa sáng.

Cưới nhau được mấy tháng, Đặng Tiệp đã gầy sọp đi. Thấy vậy, Trương Quốc Lập rất xót xa. Hằng ngày, ông đạp xe đi khắp nơi tìm vai diễn. Nghe nói ở đâu có tuyển diễn viên, Trương Quốc Lập đều tới tìm cơ hội. Có lần, ông đạp xe giữa trời mưa, bị ngã, trên người đầy vết xước. Đặng Tiệp nhìn thấy chồng như thế thì rất đau lòng.

Sự nghiệp của vợ chồng Trương Quốc Lập khởi sắc vào năm 1992, khi cả hai đều được mời tham gia phim Tể tướng Lưu Gù. Nam diễn viên được giao vai Càn Long, còn Đặng Tiệp được giao vai vợ của Tể tướng Lưu Gù.

Hằng ngày, họ cùng đọc kịch bản và nghiên cứu cho vai diễn. Bộ phim thành công, họ lại được mời đóng tiếp phim Khang Hi vi hành. Lúc này, Trương Quốc Lập không chỉ đóng vai trò diễn viên mà còn là đạo diễn.

Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp cùng tham gia nhiều phim như: Khang Hi vi hành, Tể tướng Lưu Gù...

Khi chồng đã có vị trí vững chắc trong lĩnh vực điện ảnh, Đặng Tiệp quyết định lui về phía sau, chăm lo cho gia đình. Những lần Trương Quốc Lập đi đóng phim xa nhà ngày càng nhiều hơn. Có khi ông xa nhà hàng mấy tháng trời. Tuy vậy, ông chưa bao giờ vướng phải những tin đồn tình ái với bạn diễn. Đặng Tiệp luôn thể hiện niềm tin mãnh liệt dành cho chồng. Bà từng trả lời trên truyền thông: "Tôi tin anh ấy, anh ấy sẽ không làm điều khiến tôi đau lòng".

Tháng 3/2018, dàn diễn viên phim Khang Hy vi hành hội ngộ trong chương trình truyền hình Vương Bài đối Vương Bài. Tại đây, Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp tổ chức lễ cưới giản dị ngay trên sóng truyền hình. Chỉ khi bước qua tuổi 60, cặp đôi mới được mặc bộ trang phục cô dâu chú rể đón nhận lời chúc phúc từ mọi người.

Lúc đó, Trương Quốc Lập đã nghẹn ngào nói với vợ: "Anh sẽ đối xử tốt với em, yêu em như thuở đầu". Còn Đặng Tiệp từng nhắn nhủ chồng trên trang cá nhân: "Biết ơn vì có anh bên đời".

Sau 30 năm về chung một nhà, Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập mới được mặc áo cô dâu - chú rể.

Nỗi đau không thể có con chung

Tính tới thời điểm hiện tại, Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp sống bên nhau hơn 30 năm. Cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, có một nỗi đau mà cả hai thường tránh nhắc tới.

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, để có thể đến với nhau, Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp đã phải trả một cái giá rất đắt. Họ phải mua cho vợ cũ của Trương Quốc Lập một ngôi nhà. Đặng Tiệp phải đồng ý không sinh con với Trương Quốc Lập.

Sau này, Đặng Tiệp từng tâm sự, nỗi hối hận lớn nhất trong cuộc đời bà đó là không có một người con do chính mình sinh ra.

Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập khi còn trẻ.

Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp nhận nuôi hai người con. Tuy vậy, do công việc bận rộn nên việc chăm sóc con chủ yếu do Đặng Tiệp đảm nhận. Nam diễn viên phim Khang Hi vi hành từng áy náy chia sẻ trên truyền thông: "Tôi luôn cắn rứt trong lòng. Tôi rất ít khi ở bên các con, chỉ có Đặng Tiệp ở nhà, tôi thì làm việc. Tôi cũng muốn sớm nghỉ ngơi để ở bên gia đình nhiều hơn".