Điều kiện để đội tuyển Philippines vào vòng knock-out World Cup nữ 2023

(VTC News) -

Đội tuyển Philippines lần đầu tiên giành chiến thắng ở World Cup. 3 điểm trước New Zealand giúp đại diện Đông Nam Á mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Thụy Sĩ đứng đầu bảng với 4 điểm. Đội tuyển New Zealand có cùng 3 điểm như Philippines nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đội tuyển Na Uy xếp cuối với 1 điểm. Ở lượt trận cuối, đội tuyển Philippines sẽ gặp Na Uy, trong khi New Zealand chạm trán Thụy Sĩ.

Chiến thắng lịch sử của đội tuyển New Zealand.

Đội tuyển Philippines sẽ đi tiếp nếu thắng Na Uy, bất luận kết quả trận đấu còn lại ra sao.

Trong trường hợp Philippines hòa Na Uy, họ sẽ có 4 điểm và hiệu số -1. Philippines sẽ đi tiếp nếu Thụy Sĩ thắng New Zealand, hoặc New Zealand thắng Thụy Sĩ cách biệt trên 3 bàn. Nếu New Zealand thắng Thụy Sĩ cách biệt 3 bàn thì các chỉ số phụ giữa Thụy Sĩ và Philippines sẽ được đem ra so sánh, lần lượt là tổng số bàn thắng, kết quả đối đầu.

Trong trường hợp Philippines thua Na Uy, họ vẫn có cơ hội đi tiếp nếu Thụy Sĩ hạ New Zealand và chỉ số phụ của Philippines tốt hơn New Zealand. Điều này phụ thuộc vào tỷ số của hai trận đấu. Các chỉ số phụ được so sánh gồm lần lượt hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng và kết quả đối đầu.

Đội tuyển Philippines đứng trước cơ hội giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2023.

Nếu thành công, đội tuyển Philippines sẽ là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng bảng một kỳ World Cup. Đáng chú ý, họ sẽ làm được điều đó ở lần đầu tiên tham dự đấu trường bóng đá lớn nhất thế giới.

World Cup 2023 vẫn còn một đội tuyển Đông Nam Á khác là Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam thi đấu sau. Tuy nhiên cơ hội của thầy trò HLV Mai Đức Chung không cao khi nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Hai trận ở lượt cuối của bảng A sẽ diễn ra cùng 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 30/7.

Xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận.

Văn Hải