Điều hòa tiết kiệm điện, người tiêu dùng bị hớ với công nghệ Inverter?

Trên thị trường, điều hòa Inverter được người dùng cho rằng sẽ tiết kiệm được 30%, thậm chí 50% điện năng. Đó là bởi từ trước tới nay, người tiêu dùng vẫn tin vào lời quảng cáo trên TV hay các nhân viên bán hàng, tư vấn điện máy tại các siêu thị.

Điều hòa thông thường (không Inverter) hầu như không được bày bán nhiều ở các siêu thị điện máy như trước kia bởi do công nghệ đã cũ; thêm vào đó, nhân viên bán hàng điện lạnh đều hướng khách hàng sang mua điều hòa có công nghệ Inverter, với ưu thế tiết kiệm điện vượt trội, để thuyết phục khách hàng. Dần dần, điều hòa không Inverter xuất hiện ngày càng ít trên thị trường.

Điều hòa Inverter không hề tiết kiệm điện như những gì thông số nhà sản xuất đưa ra. (Ảnh minh họa)

Với giá đắt hơn, công lắp đặt cũng cao hơn điều hòa thường, vậy thực tế điều hòa Inverter có công dụng tiết kiệm điện như quảng cáo không? Khách hàng có nên mua điều hòa Inverter không?

Kỹ sư điện lạnh Nguyễn Năng Hội cho rằng, trên thực, tế, điều hòa Inverter không hề tiết kiệm điện như những gì thông số nhà sản xuất đưa ra.

“Điều hòa Inverter chỉ tiết kiệm điện từ 10-20% với điều kiện ngoài trời dưới 36-38 độ C, tùy từng hãng sản xuất; còn trên 38 độ C thì điều hòa Inverter không hề tiết kiệm điện so với điều hòa thường, thậm chí còn tốn điện hơn vì cần nguồn điện để duy trì tốc độ quay của máy nén”, anh Hội nhận xét.

Theo anh Hội, nếu nhiệt độ bên ngoài cao, máy phải chạy liên tục ở 100% năng suất; khi đó, điều hòa thường hay điều hòa Inverter lúc này đều như nhau. Bởi, chức năng Inverter có tác dụng trong lúc điều hòa tắt khi nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức ổn định và bật lên khi nhiệt độ phòng cao hơn mức ổn định.

Còn theo phân tích của anh Nguyễn Văn Liêm, giám đốc một công ty chuyên thi công lắp đặt, sửa chữa điều hòa, (trụ sở ở Hà Đông, Hà Nội), điều hòa hoạt động theo chế độ đóng ngắt máy nén lạnh để duy trì ổn định nhiệt độ trong nhà. Còn đối với điều hòa Inverter, bản chất là sử dụng bộ điều tần để thay đổi tần số dòng điện nhằm kiểm soát số vòng quay của máy nén lạnh; do đó, kiểm soát được năng suất của máy mà không cần đóng ngắt, khởi động lại máy nén lạnh là một quá trình làm tiêu tốn điện năng.

Cụ thể, khi bật lên, máy nén của điều hòa Inverter bắt đầu chạy thật chậm, điều này giúp làm giảm lượng điện tiêu thụ trong quá trình hoạt động ban đầu. Tốc độ vòng quay của máy nén tăng lên cho đến khi đạt đến nhiệt độ phòng mong muốn và duy trì ở tốc độ đó để nhiệt độ trong phòng ổn định.

Với điều hòa thông thường, máy nén sẽ luôn chạy ở tốc độ không đổi và tự động dừng hẳn máy nén cho đến khi nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ mong muốn. Máy nén sẽ khởi động chạy tiếp khi nhiệt độ phòng tăng lên, cao hơn nhiệt độ mong muốn. Do đó, máy nén của điều hòa thường phải khởi động chạy - dừng liên tục để ổn định nhiệt độ.

“Vì thế, người tiêu dùng cần mua điều hòa phù hợp với diện tích không gian trong phòng, nếu phòng lớn mà điều hòa công suất nhỏ thì chức năng tiết kiệm điện của điều hòa Inverter không hề có hiệu quả, vì điều hòa luôn phải chạy 100% năng suất”, anh Liêm cho hay.

Mặt khác, anh Liêm giải thích thêm: “Hiệu suất làm lạnh tiết kiệm điện nhất được nhà sản xuất đưa ra khi nhiệt độ phòng khoảng 24oC, nhiệt độ ngoài trời từ 32-35oC. Trong khi đó, với nắng nóng mùa hè ở Việt Nam, nhiệt độ ngoài trời luôn cao hơn 36oC. Do đó, tôi khẳng định điều hòa Inverter tiết kiệm điện hơn điều hòa thông thường không đáng kể”.