(VTC News) -

Để giải nhiệt trong mùa hè nên nhiều người có thói quen uống nước đậu xanh. Vậy, điều gì xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước đậu xanh?

Điều gì xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước đậu xanh?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, thành phần dinh dưỡng trong 100g đậu xanh bao gồm: 31 calo, 6,97g Cacbonhidrat, 2,7g chất xơ, 0,22g chất béo, 1,8g chất đạm, 35mcg vitamin A, 0,141 mg Vitamin B6, 12,2mg Vitamin C, 14,4mcg Vitamin K, 33 mcg Axit Folic, 37mg Canxi, 1,03mg Sắt, 25 mg MagiE, 38mg Phốt pho, 211mg Kali, 19 mcg Fluorua… và một số dưỡng chất khác.

Uống nước đậu xanh đúng cách rất tốt cho sức khoẻ.

Nếu thường xuyên sử dụng nước đậu xanh đúng cách, cơ thể bạn sẽ nhận được những tác dụng sau:

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đậu xanh chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, rất tốt với hệ tiêu hóa. Tác dụng của chất xơ trong đậu xanh chính là thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu và những vấn đề về đường tiêu hóa.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Đậu xanh không chứa nhiều tinh bột và được đánh giá là an toàn đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường - những người có chế độ ăn kiêng tinh bột.

Phòng chống ung thư

Một số thành phần trong đậu xanh chẳng hạn như gamma-tocopherol, phytosterol, saponin,… là những chất có đặc tính chống ung thư. Bên cạnh đó, Lipid, glucid, protid trong đậu xanh cũng mang đến nhiều lợi ích trong việc chống oxy hóa.

Trong phần nhân màu vàng của loại đậu này có chứa coumestrol - dưỡng chất này có thể chống lại các gốc tự do mạnh mẽ hơn 50 lần so với vitamin E và hơn 20 lần so với vitamin C. Vì thế, ăn đậu xanh có thể giúp phòng chống nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng và một số bệnh đường ruột.

Cải thiện thị lực

Một trong những tác dụng của đậu xanh là giúp chúng ta cải thiện thị lực. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa trong đậu xanh và có tác dụng rất tốt với sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do lão hóa.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Khi ăn đậu xanh, bạn đã bổ sung một lượng canxi và vitamin K nhất định cho cơ thể. Đây đều là những yếu tố rất cần thiết để giúp xương trở nên chắc khỏe hơn.

Giúp duy trì cân nặng

Nếu bạn đang ăn kiêng thì đậu xanh có thể là loại thực phẩm gợi ý cho bạn. Đậu xanh giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Đồng thời đậu xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng hàm lượng calo trong đậu xanh lại rất thấp nên có thể giúp bạn duy trì cân nặng hiệu quả.

Uống nước đậu xanh thế nào cho đúng?

Thông tin tin website của Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, không nên dùng quá nhiều đậu xanh, người lớn chỉ nên ăn 2 đến 3 lần trong tuần, trẻ nhỏ chỉ nên cho một chút vào cháo, nếu trẻ từ 6 tuổi trở lên có thể ăn theo lượng của người lớn.

Ngoài ra, trong đậu xanh có hàm lượng phytate - có thể gây cản trở hấp thụ một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như canxi. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh bằng cách ngâm đậu xanh trong nước khoảng vài giờ trước khi chế biến.

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống cũng cho biết, người có hệ tiêu hóa kém, bị chân tay lạnh, thân nhiệt tính hàn (chân tay lạnh thiếu lực, lưng, chân đau nhức và đi ngoài phân lỏng…) không ăn đậu xanh, rau má (vì làm bệnh nặng thêm, thậm chí đi ngoài mất nước, làm cho cơ bắp, khớp đau nhức, dạ dày yếu dẫn đến các bệnh tiêu hóa khác).

Như vậy thường xuyên sử dụng nước đậu xanh đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với sức khoẻ. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo nên dùng đúng và đủ tuyệt đối không lạm dụng loại nước này.