Chắc hẳn ai cũng từng nghe đến câu nói "một quả táo mỗi ngày, giúp bác sĩ tránh xa", nhưng hóa ra lợi ích của một quả chuối mỗi ngày cũng có thể tốt như vậy. Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn một trái chuối mỗi ngày?

Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo bạn cần nhớ không nên ăn quá nhiều chuối mà chỉ nên tuân theo khuyến nghị một hoặc hai quả chuối mỗi ngày, nhưng không nhiều hơn thế. Dưới đây là những lợi ích của việc mỗi ngày ăn một trái chuối:

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta thấy tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột đối với sức khỏe tổng thể. Có nhiều chiến lược để ăn tốt nhất cho hệ vi sinh vật của bạn, nhưng có thể bắt đầu với một quả chuối.

Báo Thanh niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết, chuối chứa tinh bột kháng, tác dụng tăng sản xuất a-xít béo chuỗi ngắn - cần thiết cho sức khỏe đường ruột. Vì vậy, chúng ta có thể cảm ơn chuối vì đã ổn định đường ruột và cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật của chúng ta.

Hỗ trợ giảm cân

Nhiều người cho rằng chuối là thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao, nhưng nó là một loại thực phẩm ít calo với nhiều chất xơ giúp hỗ trợ mục tiêu giảm cân. Theo thông tin trên Báo Sức khoẻ & Đời sống, với khoảng 3g chất xơ cho mỗi 100 calo, chuối là cách tuyệt vời để giúp cơ thể có cảm giác no mà không ăn quá nhiều. Ăn chuối vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ có thể giúp bạn đạt được và duy trì cân nặng hợp lý.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn một trái chuối mỗi ngày là băn khoăn của nhiều người

Hỗ trợ giảm huyết áp

Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào, với một quả chuối trung bình chiếm khoảng 9% giá trị hàng ngày đối với hầu hết người lớn. Khả năng hạ huyết áp của kali được thiết lập tốt, đặc biệt khi nó được kết hợp với chế độ ăn DASH hoặc chế độ ăn ít natri.

Ăn chuối thường xuyên góp phần vào nhu cầu kali hàng ngày để giữ huyết áp giảm và ngăn ngừa các biến chứng khác như đột quỵ và bệnh thận.

Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển

Chuối rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Trong số đó, vitamin A có thể thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, nâng cao vóc dáng và sức đề kháng của con người, chống lại bệnh tật tốt hơn.

Vì vậy, trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển có thể ăn 1 quả chuối liên tục trong 1 tháng rất hữu ích cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Ngăn ngừa bệnh tật

Nhiều người không biết rằng chuối có chức năng loại bỏ beriberi (là bệnh tê phù gây ra do sự thiếu hụt vitamin B1). Trên thực tế, chất thiamine trong chuối có thể ngăn ngừa bệnh beriberi và kháng lại bệnh beriberi.

Hơn nữa, chuối chứa nhiều vitamin B, đây là loại vitamin tác dụng điều trị bệnh beriberi hiệu quả, đối với những người bị bệnh beriberi thì chắc chắn đây là một chế độ ăn uống phù hợp. Do đó, đối với người bệnh nên ăn chuối thường xuyên trong thời gian dài để đạt được hiệu quả trị bệnh.

Giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ

Chuối cũng là loại trái cây tác dụng cải thiện giấc ngủ hiệu quả. Nó rất giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng, sau khi lượng magiê dồi dào đi vào cơ thể con người có thể giúp giảm căng thẳng các cơ trên cơ thể con người, giúp thư giãn não bộ và giúp cải thiện giấc ngủ.

Chuối cũng có thể ổn định việc tiết melatonin và serotonin, điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ tốt hơn, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Vì vậy những người bị mất ngủ có thể xoa dịu cảm xúc và cải thiện giấc ngủ bằng cách ăn chuối trước khi đi ngủ liên tục trong 1 tháng.

Trên đây là những tác dụng của việc ăn một quả chuối mỗi ngày. Bạn không nên ăn quá nhiều chuối mà bạn nên tuân theo khuyến nghị một hoặc hai quả chuối mỗi ngày, nhưng không nhiều hơn thế. Ăn quá nhiều bất kỳ loại thực phẩm nào, ngay cả một loại thực phẩm lành mạnh như chuối, có thể dẫn đến tăng cân hoặc thiếu hụt chất dinh dưỡng.