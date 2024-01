(VTC News) -

Chuối là loại quả cực kỳ tốt cho sức khoẻ và rất dễ ăn. Quả chuối chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho sức khoẻ. Ngoài bổ dưỡng thì chuối cũng là món ăn vặt rất tiện lợi. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu ăn 3 quả chuối mỗi ngày?

Điều gì sẽ xảy ra nếu ăn 3 quả chuối mỗi ngày?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, ăn một quả chuối vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối có thể cung cấp cho cơ thể lượng kali dồi dào, từ đó làm giảm nguy cơ đông máu não khoảng 21%.

Các nhà nghiên cứu của Anh và Italy cho rằng, phát hiện này sẽ khuyến khích mọi người ngăn ngừa đột quỵ bằng cách ăn những thực phẩm giàu kali như rau bina (rau chân vịt), các loại hạt, sữa, cá, chuối.

Một số nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, chuối có tác dụng kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa đột quỵ.

Được biết, hàm lượng kali trong mỗi quả chuối khoảng 500 mg, rất có lợi cho việc giúp huyết áp ổn định. Nếu cơ thể con người thiếu kali, các triệu chứng như nhịp tim không đều, khó chịu, buồn nôn và tiêu chảy sẽ xảy ra.

Nếu chúng ta tiêu thụ khoảng 1.600 mg kali (ăn 3 quả chuối) mỗi ngày là có thể giảm hơn 1/5 nguy cơ đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Warwick (Anh) và Đại học Naples (Italy) cho biết, ở hầu hết các quốc gia, lượng kali con người hấp thụ thấp hơn nhiều so với khuyến nghị.

Nhìn chung, nếu chúng ta có thể ăn nhiều thực phẩm giàu kali hơn là có thể góp phần làm giảm hơn 1 triệu ca tử vong do đột quỵ trên toàn thế giới mỗi năm.

Ngoài ra ăn chuối mỗi ngày cơ thể chúng ta còn nhận được những lợi ích sau:

Cung cấp năng lượng

Báo điện tử VOV dẫn nguồn trang tin Eating Well cho biết, theo nghiên cứu năm 2019 đăng trên tạp chí khoa học Journal of Food Science and Technology, chuối chứa vitamin B3, B6 và B12, giúp cơ thể tổng hợp năng lượng.

Chuối cũng chứa nhiều chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa đủ để duy trì năng lượng cho cơ thể.

Tiêu hóa tốt hơn

Chuối chứa chất xơ pectin, có thể đóng vai trò kiểm soát tốc độ tiêu hóa carbohydrate. Chuối xanh chứa nhiều chất xơ hơn chuối chín. Chuối cũng chứa tinh bột kháng, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong ruột.

Tâm trạng tốt hơn

Ăn chuối hằng ngày giúp cải thiện tâm trạng một cách đáng ngạc nhiên. Đó là nguồn cung cấp tryptophan và vitamin B6 dồi dào, cả hai đều hỗ trợ sản xuất hormone hạnh phúc serotonin giúp điều chỉnh tâm trạng, chức năng nhận thức.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Chuối chứa phytosterol và carotenoid, cả hai đều có đặc tính chống oxy hóa. Nghiên cứu năm 2019 cho biết "chuối có khả năng chống oxy hóa cao hơn nhiều loại quả mọng, thảo mộc và rau quả" và do đó, nó có thể giảm tác hại của căng thẳng oxy hóa lên cơ thể.

Căng thẳng oxy hóa gây viêm và làm hỏng các mô cơ thể. Nếu điều này tiếp diễn sẽ dẫn đến các bệnh như bệnh tim, tiểu đường, ung thư. Chất chống oxy hóa trong chuối có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm này, từ đó ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Kali trong chuối giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, chống xơ vữa động mạch và giảm huyết áp cao.

Lưu ý: Chuối được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với chất béo hoặc protein, do đó, kết hợp chuối với hạnh nhân hoặc một hũ sữa chua không đường sẽ giúp kéo dài năng lượng.

Ngoài ra, những người mắc bệnh thận giai đoạn nặng nên hạn chế chuối. Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn nửa quả chuối.