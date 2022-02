Điều gì làm nên chất lượng bền vững của Nội thất Hòa Phát?

(VTC News) -

Chiến lược đầu tư cho dây chuyền sản xuất

Được thành lập năm 1995, đến năm 1996, Nội thất Hòa Phát chính thức ra mắt nhà máy sản xuất ghế văn phòng đầu tiên tại Việt Nam. Cuối năm 2021, sau gần 3 thập kỷ phát triển, công ty sở hữu 7 nhà máy và phân xưởng với diện tích hơn 32 héc ta cùng dây chuyền sản xuất và trang thiết bị hiện đại nhất, được nhập khẩu từ Ý, Nhật Bản, Đức...

Các dây chuyền sơn tĩnh điện, dây chuyền mạ, hệ thống máy chế biến và sản xuất đồ gỗ... liên tục được đầu tư và cải tiến nhằm nâng cao khả năng sản xuất và tối ưu thời gian hoàn thành sản phẩm.

Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống sản xuất quy mô ở hai miền Nam - Bắc, Nội thất Hoà Phát là một trong số ít các đơn vị có khả năng đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi khắt khe về chất lượng sản phẩm của những công trình lớn. Thương hiệu nhanh chóng trở thành lựa chọn tin cậy cho nhiều dự án quan trọng, từ đó không ngừng củng cố vị thế dẫn đầu ngành nội thất văn phòng đầy cạnh tranh.

Đầu tư cho công nghệ và năng lực sản xuất là chiến lược giúp Nội thất Hoà Phát vươn lên dẫn đầu trong hơn 26 năm hoạt động.

Chiến lược đầu tư cho con người - xây dựng đội ngũ nhiệt huyết, tận tâm

Xuyên suốt hành trình gần ba thập kỷ qua của Nội thất Hòa Phát – nay là Nội thất The One không thể không kể đến sự dẫn dắt bằng sức trẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, cùng với sự đồng hành của các đại lý. Tinh thần không ngại khó, không ngại khổ và sẵn sàng thay đổi giúp Nội thất Hòa Phát vươn lên dẫn đầu thị trường nội thất văn phòng và trở thành thương hiệu nội thất “quốc dân” được mọi người tin dùng.

Xây dựng và củng cố nền văn hóa nội thất Hòa Phát là một trong những mục tiêu trọng tâm từ ngày đầu thành lập, và đến nay đã trở thành nét đặc trưng của doanh nghiệp. Công ty luôn chú trọng khuyến khích các sáng kiến, cải tiến nhằm tăng năng suất lao động, phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ công nhân viên, xây dựng một tập thể đoàn kết, tương thân tương ái và hết lòng vì công việc.

Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo về thị trường, xu hướng và nhu cầu người tiêu dùng, hỗ trợ sát sao mỗi nhân sự trong hành trình nỗ lực, sáng tạo và vươn lên để cùng nhau đạt được những thành công mới.

Chuyển đổi để bứt phá

Trong hơn 26 năm hoạt động, chất lượng cùng uy tín của Nội thất Hoà Phát được khẳng định qua loạt giải thưởng danh giá, tiêu biểu như danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia” từ năm 2018 hay “Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn nhiều năm” liền (2001 - 2021).

Không ngừng bứt phá các giới hạn trên một nền tảng vững chắc về máy móc và con người, Nội thất Hoà Phát mới đây đã công bố quyết định đổi tên thương hiệu thành Nội thất The One. Thương hiệu mới được kỳ vọng sẽ không chỉ tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong trong ngành nội thất văn phòng tại Việt Nam mà còn mang sản phẩm nội thất "Made in Vietnam" chiếm lĩnh thị trường tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Nội thất The One sẽ kế thừa và phát huy những thành quả trong gần 3 thập kỷ bền bỉ phát triển vì người tiêu dùng Việt của Nội thất Hòa Phát.

Với bước chuyển mình trong năm 2022, Nội thất The One sẽ viết tiếp hành trình vẻ vang của Nội thất Hoà Phát, cùng tạo ra những giá trị lâu dài cho khách hàng cũng như các đối tác, đại lý, CBCNV trong công ty với sức mạnh của sự đồng hành và tinh thần đoàn kết.