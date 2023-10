Điều gì khiến ‘Xưởng may tận gốc’ được giới trẻ Việt yêu thích?

(VTC News) -

Việc tìm một xưởng may gia công thật sự có chất lượng, uy tín với mức giá rẻ không phải là điều dễ dàng. Bởi không phải công ty may mặc nào trên thị trường hiện nay cũng có thể đáp ứng được cả nhu cầu về chất lượng và giá cả của khách hàng.

Xưởng may tận gốc là địa chỉ cung cấp các mặt hàng thời trang uy tín.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Xưởng may tận gốc chinh phục được người tiêu dùng yêu thích thời trang trên toàn quốc nhờ mục tiêu phát triển thương hiệu theo 3 yếu tố: sản xuất tại Việt Nam, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và tập trung vào dịch vụ khách hàng.

Toàn bộ sản phẩm của xưởng may tận gốc đều “Made in Vietnam", từ khâu sản xuất phụ liệu, dệt - nhuộm vải, cắt may, và hoàn thiện đều được thực hiện tại nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Sản phẩm của ‘Xưởng may tận gốc’ 100% made in Việt Nam.

Đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và thân thiện với môi trường

100% sản phẩm của Xưởng may tận gốc đều được dệt từ những sợi vải cotton compact giảm thiểu những tác động xấu tới môi trường. Không chỉ thân thiện với làn da, tránh tình trạng kích ứng mà các sản phẩm của Xưởng may tận gốc đều thoáng khí và thấm hút mồ hôi cực tốt.

Giá cả cạnh tranh

Xưởng may tận gốc luôn tìm được cho mình nguồn hàng ổn định với chất lượng tốt và mức giá rẻ. Hơn nữa, xưởng còn chủ động được về nguồn lực máy móc, nhân lực, vật lực,... nên mức chi phí sản xuất hợp lý. Điều này giúp đảm bảo cho thành phẩm quần áo bền đẹp nhưng vẫn có giá thành cạnh tranh trên thị trường.

Xưởng may cam kết giá tại xưởng nên là giá tốt nhất. Quy mô xưởng may lớn nên việc trả hàng nhanh chóng. Khách có thể đến tận nơi làm việc để qua tận gốc không phải nhập trung gian. Xưởng may cung cấp lượng hàng lớn cho các khách sỉ, đại lý trên cả nước.

Mẫu mã đa dạng, cập nhật mẫu mã mỗi ngày

Mẫu mã đa dạng, hợp xu hướng tại xưởng may.

Không chỉ nổi bật bởi chất lượng, Xưởng may tận gốc có địa chỉ ở Chương Mỹ - Hà Nội còn ghi dấu ấn bởi sự đa dạng các sản phẩm thời trang, thu hút đông đảo khách hàng ở nhiều độ tuổi. Xưởng nhận các đơn đặt hàng từ khó đến dễ, từ người lớn đến trẻ con. Những thiết kế tại Xưởng may tận gốc tập trung vào sự độc đáo, hợp trend, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Xưởng may tận gốc tự tin mang đến các sản phẩm thời trang xanh, chất lượng cao - an toàn với làn da và tối ưu bảo vệ môi trường với những thiết kế độc đáo, lạ mắt hàng đầu thị trường.

Chính sách tốt cho khách hàng

Xưởng may tận gốc được nhiều khách hàng tin tưởng bởi các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng, giao nhận hàng đúng hẹn, minh bạch về cách thức thanh toán, đồng thời có các chương trình ưu đãi, bảo hành tốt cho người tiêu dùng.

Xưởng may tận gốc luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao sự sáng tạo về phong cách thời trang và mang đến những thiết kế đặc biệt và độc đáo.

Xưởng may tận gốc hy vọng rằng những sản phẩm của thương hiệu có thể truyền cảm hứng và khích lệ người mặc thêm phần tự tin và thể hiện cá tính riêng của bản thân một cách tốt nhất.

Liên hệ với Xưởng may tận gốc: Fanpage: https://www.facebook.com/chuyensi.pyjama Địa chỉ: Đội 1, thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Điện thoại: 096 881 46 18