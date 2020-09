Điều gì bảo chứng cho tương lai thịnh vượng tại Nam Phú Quốc?

Lý do là bởi giới đầu tư đã nhìn thấy tương lai thịnh vượng ở thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Vị trí đáng giá “vàng ròng”

Ngày 1/8/2020, tỉnh Kiên Giang đã đệ trình Chính phủ phương án về việc lập thành phố Phú Quốc. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang ngày 18/9 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết Đề án thành lập thành phố Phú Quốc đã đủ điều kiện để trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thành lập.

Phú Quốc sẽ sớm trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam

Không lâu nữa khi Đề án được thông qua, khu Nam đảo rộng 1.022ha sẽ có đô thị cảng quốc tế, là đầu mối kỹ thuật và trung tâm tiếp vận phi thuế quan, đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch. Như vậy, Nam đảo không chỉ là tâm điểm du lịch, thương mại dịch vụ của Phú Quốc, mà còn là đô thị hiện đại, năng động với đội ngũ chuyên gia, nhân sự lao động chất lượng cao…. đổ về. Lượng khách du lịch khổng lồ và nguồn khách hàng tại chỗ sẽ khiến hoạt động thương mại dịch vụ ở Nam đảo sôi động chưa từng thấy.

Không chỉ đón cơ hội “hái ra tiền” từ kinh doanh, Nam đảo còn được đánh giá là nơi đáng sống bậc nhất đảo Ngọc. Theo đề án TP Phú Quốc, đến 2030, đô thị An Thới sẽ có 70.000 dân, ít hơn 3,5 lần so với dân số Dương Đông (240.000 dân). Theo tính toán, mật độ dân số ở An Thới sẽ thấp hơn Dương Đông, trong khi Dương Đông đã bắt đầu quá tải.

Lợi thế quỹ đất còn rộng, thiên nhiên tuyệt mỹ với 18 đảo nhỏ trong quần đảo An Thới, cộng với việc được quy hoạch bài bản ngay từ đầu bởi Tập đoàn Sun Group – “người khổng lồ” trong lĩnh vực du lịch, BĐS cao cấp, Nam Phú Quốc “đi sau” nhưng đang sải những bước rất dài để tiến xa... Cứ nhìn cách nhà đầu tư này đã làm ở Quảng Ninh, Đà Nẵng hay Sa Pa sẽ thấy, vùng đất nào được Sun Group lựa chọn đầu tư sẽ sớm bứt tốc ngoạn mục trong thời gian ngắn.

Hệ sinh thái gần 50 công trình

Tại Nam Phú Quốc, Sun Group tiếp tục sử dụng “át chủ bài” là đầu tư thâm canh theo mô hình hệ sinh thái với 3 chân kiềng: du lịch giải trí, nghỉ dưỡng và BĐS cao cấp. Với chiến lược này, Sun Group đang kiến tạo một quần thể “all-in-one”– xu hướng đã thống lĩnh du lịch toàn cầu nhiều thập niên qua, tạo nên những điểm đến được khao khát như Hawaii, Maldives, Boracay… Gần 50 công trình đẳng cấp đã và đang định vị Nam đảo thành một điểm đến – triệu trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có.

Hệ sinh thái trị giá nhiều tỉ USD do Sun Group đầu tư ở Nam Phú Quốc

Những khu resort nương mình theo triền đồi, hay “mọc lên” từ ghềnh đá, lấp lánh dưới tán rừng xanh mướt ở Mũi Ông Đội, rồi các khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Sun Premier Village Kem Beach Resort tọa lạc bên Bãi Kem – bãi biển đẹp nhất hành tinh đã chạm tới cảm xúc của giới thượng lưu.

Song đó mới chỉ là một “gương mặt” của Nam Phú Quốc. Bởi nơi này còn được định vị là thiên đường giải trí và dịch vụ sôi động 4 mùa với những công trình độc đáo như cáp treo dài nhất thế giới, tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park, công viên nước Aquatopia Water Park… Không lâu nữa, du khách sẽ được du ngoạn “thị trấn Amalfi” xinh đẹp ở ga đi cáp treo Hòn Thơm, check-in như ở Venice với tòa tháp Central Village cao vút, mua sắm thỏa thích hoặc lưu trú dài ngày ngay tại tổ hợp Sun Premier Village Primavera.

Còn tại Bãi Kem, tổ hợp quy mô gồm các resort hạng sang kết hợp những dãy phố thương mại Melodia bên quảng trường âm nhạc rộng lớn sẽ khiến du khách quên lối về. Nhu cầu giải trí, ẩm thực, mua sắm… cũng sẽ được đáp ứng tại các cửa hiệu nhộn nhịp trong khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi. Tới đây, Nam đảo sẽ còn thêm những công trình “để đời” khác…

Những công trình đẳng cấp ở Nam Phú Quốc sẽ khiến du khách “quên lối về”

Sau 5 năm công phu kiến tạo, hệ sinh thái do Sun Group đầu tư đã sớm “kết trái ngọt” khi hàng loạt resort được ghi danh tại bảng vàng thế giới và châu lục, được chọn là nơi tổ chức những lễ cưới triệu USD của giới thượng lưu. Nam đảo Ngọc đang dần định hình là thủ phủ du lịch mới với những công trình được ví như biểu tượng của Phú Quốc.

Giá trị đầu tư bền vững

Mua một BĐS, nhận lợi ích vàng từ hệ sinh thái là “đặc quyền” của nhà đầu tư khi đặt trọn niềm tin vào triển vọng của BĐS Nam đảo. Điều này được bảo chứng bởi chiến lược “thâm canh” bền vững của “ông lớn” Sun Group.

Khác với các chủ đầu tư khác thường xây dựng công trình nhỏ lẻ ở nhiều địa phương, Sun Group đặt chân tới vùng đất nào sẽ “thâm canh” để khai thác sâu, nâng tầm điểm đến bằng một hệ sinh thái với hàng loạt công trình đẳng cấp phục vụ phát triển du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, kinh doanh dịch vụ. Việc quy hoạch các công trình này được tính toán bài bản, lớp lang tạo nên quan hệ tương hỗ, bổ trợ nhau. Đồng thời, Sun Group sẽ liên tục bổ sung, gia tăng các công trình, dịch vụ, sản phẩm mới để tạo nên một tổ hợp hoàn chỉnh với chuỗi vận hành khép kín, nhằm thu hút ngày càng đông du khách. Đây chính là “chìa khóa” tạo nên sự phát triển bền vững, theo đó dòng tiền của nhà đầu tư được thăng hoa để không ngừng sinh sôi, giá trị BĐS cũng gia tăng theo thời gian.

Sun Grand City New An Thoi - Khu đô thị đảo đầu tiên của Việt Nam

Không chỉ hưởng lợi lớn từ giá trị, tầm vóc của hệ sinh thái, nhà đầu tư từng dự án còn nhận được giá trị riêng. Chẳng hạn, khu đô thị Sun Grand City New An Thoi đem đến cho nhà đầu tư 5 giá trị hoàn hảo của một BĐS ngay trung tâm An Thới: giá trị sở hữu khi thuộc 6% quỹ đất đô thị sở hữu lâu dài hiếm hoi tại Phú Quốc; giá trị an cư viên mãn với tiện ích và quy hoạch xứng tầm; giá trị thương mại nhờ tiềm năng kinh doanh rộng mở; giá trị từ hệ sinh thái của Sun Group; và giá trị gia tăng BĐS.

Tất cả những yếu tố trên sẽ mang lại sự thịnh vượng dài lâu cho nhà đầu tư BĐS Nam Phú Quốc.