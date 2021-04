Điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc: Vận hội mới cho Nam đảo

(VTC News) -

Trong số 8 điểm điều chỉnh quy hoạch lần này, có tới 5 điểm thuộc phường An Thới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng phường An Thới phía Nam đảo Ngọc trở thành một hình mẫu đô thị biển vươn tầm quốc tế.

Thêm nhiều xung lực mới

Theo bản điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt, phường An Thới được điều chỉnh 5 khu vực. Cụ thể, khu vực Bãi Khem (Bãi Kem) có thêm 15,19ha đất du lịch sinh thái, tầng cao xây dựng tối đa là 8 tầng. Khu vực cảng Bãi Đất Đỏ được điều chỉnh chức năng cảng dầu khí thành cảng du lịch kết hợp hàng hoá, và có thêm 17,6ha đất dịch vụ hậu cần.

Khu vực Tây Nam – thuộc Khu đô thị An Thới điều chỉnh vị trí một số khu chức năng, tổ chức lại không gian. Sau khi điều chỉnh, khu vực này có 63,13ha đất đơn vị ở; 2,52ha đất trung tâm thương mại dịch vụ; 5,75ha đất cây xanh cảnh quan; 1,35ha đất trụ cáp - hành lang tuyến cáp treo và 11,55ha đất giao thông. Đồng thời, được bổ sung 3,55ha đất mặt nước để bố trí tổ hợp công trình giải trí với khán đài kết hợp đường dẫn và sàn cảnh quan trên biển tại khu vực gần nhà ga đi cáp treo. Khu vực có quy mô dân số khoảng 11.000 người, tầng cao xây dựng tối đa 20 tầng.

Khu vực Hòn Thơm điều chỉnh quy mô 151,82ha gồm diện tích phát triển du lịch khoảng 147,98ha và bổ sung khu thủy cung trên mặt nước khoảng 3,84ha. Quy hoạch cho phép tầng cao xây dựng tối đa với công trình điểm nhấn tại Hòn Thơm là 27 tầng.

Thực tế, giai đoạn 5 năm qua, Nam đảo đã phát triển ngoạn mục và thần tốc. Từ chỗ là vùng đất giàu tiềm năng nhưng “trắng” dịch vụ hạ tầng du lịch, đời sống người dân nghèo nàn, phụ thuộc chủ yếu vào nghề nông, ngư nghiệp, đến nay An Thới đã có một bộ sưu tập các công trình, dự án đẳng cấp với tổng số vốn đầu tư nhiều tỷ USD.

Nam Phú Quốc có thêm nhiều xung lực mới để phát triển bứt phá.

Có thể điểm danh những công trình nổi tiếng quốc tế như khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort (tên cũ là Sun Premier Village Kem Beach Resort), Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay tại Bãi Kem, hai khu nghỉ dưỡng siêu sang ở Mũi Ông Đội Premier Village Phu Quoc Resort và Sun Premier Village The Eden Bay, khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi tại trung tâm phường An Thới, khu shophouse Sun Premier Village Primavera, tổ hợp thương mại – giải trí Central Village tại Bãi Đất Đỏ…

Bên cạnh đó là công trình cáp treo vượt biển Hòn Thơm dài nhất thế giới, tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park, công viên nước Aquatopia… Và gần đây nhất là sự ra đời của Sun Grand City Hillside Residence – dự án phức hợp đầu tiên tại Phú Quốc bao gồm 8 toà căn hộ và 364 căn nhà phố thương mại chân đế. Tất cả các công trình này đã, đang và sẽ hoàn thiện hơn hệ sinh thái quy mô quốc tế do Tập đoàn Sun Group đầu tư.

Theo Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 tại Quyết định 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đô thị An Thới phía Nam đảo được định hướng trở thành khu đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật - trung tâm tiếp vận, phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ; trung tâm văn hóa, gìn giữ giá trị lịch sử, nhân văn của đảo Phú Quốc. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ lần này là bước đi quan trọng, mang đến cho Nam đảo nhiều xung lực mới, tạo cơ sở pháp lý để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trên, đưa An Thới trở thành trung tâm phát triển mới năng động, một hình mẫu đô thị du lịch mang tầm vóc quốc tế.

Tăng tốc để “cất cánh”

Vận hội mới đã mở ra cho An Thới – một khu vực có vị trí chiến lược của TP Phú Quốc. Bên cạnh nền tảng đã có là hệ sinh thái gần 50 công trình do Sun Group đầu tư, An Thới được gia tăng quỹ đất để triển khai các lĩnh vực trụ cột là du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại dịch vụ và kinh tế biển, đồng thời tăng quy mô dân số để thu hút dân cư từ đất liền ra đảo, thu hút nhân sự chất lượng cao và đội ngũ chuyên gia đến làm việc, an cư.

Thành phố Phú Quốc đang phát triển mạnh về khu vực phía Nam đảo.

Theo đó, hệ sinh thái Nam Phú Quốc tới đây sẽ được bổ sung hàng loạt công trình mới ấn tượng, đem đến sự lột xác toàn diện cho cả khu vực, sẵn sàng đưa An Thới vươn ra thế giới. Đó là “mảnh ghép” tiếp theo nối dài tổ hợp Bãi Kem, là các khu đô thị mới đa chức năng an cư – kinh doanh – nghỉ dưỡng. Với vai trò là cảng du lịch và hàng hóa quốc tế, khu vực Bãi Đất Đỏ – tiếp giáp “thị trấn Địa Trung Hải” sẽ là cửa ngõ giao thương và phát triển du lịch tàu biển.

Với chuỗi công trình lớn đã có gồm shophouse hướng biển, tổ hợp thương mại Central Village với tháp đồng hồ cao 75m, sắp tới sẽ bổ sung các tòa tháp cao tầng, công trình biểu tượng mới như Cầu Hôn, show trình diễn công nghệ đỉnh cao Vortex…, “thị trấn Địa Trung Hải” sẽ trở thành bến cảng phồn hoa sôi động 24/7 – nơi mà bất cứ du khách nào đến Phú Quốc cũng phải ghé thăm.

Đặc biệt, bản điều chỉnh quy hoạch cục bộ đã mở ra hướng đi mới cho đảo Hòn Thơm. Từ nền tảng hệ thống cáp treo và tổ hợp du lịch, giải trí hiện hữu, tới đây Hòn Thơm sẽ được bổ sung nhiều công trình mới như tháp cao tầng, thủy cung trên mặt nước, các khu nghỉ dưỡng siêu sang… tạo nên mô hình “đảo tỷ phú” như một Monaco phiên bản Việt. Lúc đó, giới siêu giàu trong nước và thế giới sẽ tìm đến Hòn Thơm để có được những trải nghiệm xứng tầm và độc bản; đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự gia tăng giá trị bất động sản chung tại Nam đảo, cũng như bất động sản trong hệ sinh thái Sun Group.

Như nhận định của KTS Hồ Thiệu Trị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và Cộng sự (HTT Group) – đơn vị tham gia quy hoạch Nam Phú Quốc: “Chức năng chính của Phú Quốc vẫn là một trung tâm du lịch quốc tế, trong đó có các điều kiện để phát triển thành trung tâm du lịch cao cấp và siêu cao cấp, tức là những vùng đảo ở phía Nam An Thới. Khách du lịch ngày nay không chỉ đến vì cảnh quan, vẻ đẹp thiên nhiên mà còn đến vì thành phố đó, đất nước đó có những công trình kiến trúc đẹp, có những quy hoạch tốt”.

Từ những lợi thế sẵn có, lại thêm xung lực mới từ việc điều chỉnh quy hoạch tạo sức bật cho phát triển dài hạn, Nam đảo sẽ như “hổ mọc thêm cánh” với các dự án mới đang được xúc tiến. Nếu 5 năm vừa qua chính là giai đoạn xây dựng nền tảng, thì 5 năm tiếp theo sẽ là chu kỳ “vàng” để Nam đảo tăng tốc “cất cánh” cả về chất và lượng. Với sự đồng hành của nhà đầu tư lớn như Sun Group, việc Nam Phú Quốc trở thành hình mẫu đô thị du lịch biển tầm vóc quốc tế là hoàn toàn trong tầm tay.

Đặc biệt, trong tháng 4 này, tâm điểm của toàn bộ Nam Phú Quốc sẽ chính thức được ra mắt, thu trọn mọi tiềm năng trong tương lai cùng Nam Phú Quốc cất cánh.