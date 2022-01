Diễn viên Thuý An phim 'Ván bài lật ngửa': Đời hồng nhan đa truân

(VTC News) -

Bộ phim nhựa trắng đen đề tài tình báo của đạo diễn Lê Hoàng Hoa mang tên Ván bài lật ngửa ra mắt khán giả năm 1982 và cho đến nay vẫn là "tượng đài" của điện ảnh Việt cả về sức hấp dẫn của nội dung phim lẫn vẻ đẹp và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Phim thành công đến nỗi dù kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Giữa biển giáo rừng gươm của nhà văn Trần Bạch Đằng nhưng sau đó, kịch bản phim lại được "chuyển thể ngược" thành tiểu thuyết cùng tên, tái bản nhiều lần.

Một cảnh trong phim "Ván bài lật ngửa".

Ván bài lật ngửa được nhiều nhà phê bình đánh giá là một trong những thành công lớn nhất của điện ảnh Việt Nam. Phim giành giải Đặc biệt Liên hoan phim Việt Nam 1983, giải Bông Sen Bạc và giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho NSƯT Chánh Tín (vai Nguyễn Thành Luân) tại Liên hoan phim Việt Nam 1985. Trong các diễn viên nữ của phim, Thúy An để lại ấn tượng đặc biệt sâu đậm cho khán giả. Dù chỉ xuất hiện trong 3 tập phim nhưng người xem không thể quên gương mặt đẹp mặn mòi và diễn xuất giàu cảm xúc của bà.

Mất vai sau 3 tập vì lỡ có bầu

Ít ai biết rằng, ngôi sao điện ảnh Thuý An vốn không được đào tạo về diễn xuất. Bà sinh ra ở miền Tây Nam Bộ, khi còn nhỏ đã lên TP.HCM làm nghề bán nước mía mưu sinh. Hào quang của nghề diễn sớm đến với Thuý An vào năm bà 17 tuổi, khi NSND Hồng Sến phát hiện và giao vai nữ chính trong phim Cánh đồng hoang - một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam, giành rất nhiều giải thưởng danh giá như: Giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980, giải Đặc biệt của Liên đoàn Báo chí điện ảnh Quốc tế 1980, Huy chương Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva 1981.

Chánh Tín và Thúy An trong "Ván bài lật ngửa"

Vẻ đẹp đằm thắm của Thuý An trong phim.

Sau thành công đó, Thuý An liên tiếp xuất hiện trong các tác phẩm có đề tài cách mạng như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn… Ở phim Ván bài lật ngửa, chỉ sau 3 tập đầu, khán giả đang yêu mến vai Thuỳ Dung của Thuý An bỗng sững sờ khi thấy nhân vật này đã mang gương mặt mới: Diễn viên Thanh Lan thay thế cho Thúy An "bỗng dưng biến mất". Sau này, mọi người mới biết Thúy An rút khỏi bộ phim vì phát hiện mang thai trong quá trình quay.

Bà kể: “Sau cảnh quay lướt ván ở Thanh Đa (TP.HCM), tôi nôn mửa dữ dội và cứ ngỡ bị say sóng. Bác sĩ khám cho biết tôi đã cấn thai. Sau đó vai Thùy Dung được thay bằng ca sĩ Thanh Lan. Tôi bị quy vào lỗi không giữ đúng hợp đồng. Tội nghiệp chồng (đạo diễn Hồng Sến) lúc đó phải giải quyết nhiều chuyện phiền não”.

Mặc dù chỉ xuất hiện 3 tập phim nhưng diễn xuất và vẻ đẹp của Thuý An vẫn in sâu trong tâm trí của khán giả cho đến ngày hôm nay. Những dự án phim sau này bà Thuý An tham gia đều đạt thành công nhất định. Bà trở thành một biểu tượng của điện ảnh cách mạng Việt Nam thập kỷ 1980, có độ phủ sóng cao ở cả trong và ngoài nước.

Hôn nhân nhiều thị phi

Có sự nghiệp thành công nhưng cuộc đời Thuý An lại khá chuân truyên. Bén duyên với NSND Hồng Sến sau nhiều tác phẩm điện ảnh, Thuý An từng vướng phải không ít thị phi, bởi khi đó NSND Hồng Sến là người đàn ông có gia đình và hơn bà 30 đến tuổi. Sau này khi kết hôn và chuyển về sống chung với ông trong căn biệt thự rộng 600 m2, Thuý An cũng bị mang tiếng là đang thụ hưởng tài sản của Hồng Sến và vợ cũ.

Phủ nhận những lời đồn đoán, Thuý An từng cho biết rằng bà đã phải cật lực làm việc để trả hết số tiền nợ khi mua nhà: “Là diễn viên nổi tiếng, vợ của một đạo diễn lừng danh Việt Nam nhưng tôi phải làm đủ nghề tay trái, từ bỏ mối bút bi đến mở quán ăn để cải thiện thu nhập, lo cho gia đình”. Theo lời kể của ngôi sao màn ảnh một thời, ban ngày bà tất bật với chuyện áo cơm, đêm về vội vã lao vào lớp học bổ túc văn hóa. Dẫu cuộc sống khó khăn với gánh nặng gạo tiền nhưng tình yêu dành cho điện ảnh trong nữ diễn viên vẫn không hề mai một. Bà vẫn cống hiến cho khán giả những vai diễn ấn tượng, thể hiện qua diễn xuất tự nhiên, mộc mạc bằng chính những trải nghiệm trong đời mình.

Cuộc sống kín tiếng hiện tại

Biến cố ập đến với Thuý An vào năm 1993, khi chồng bà là NSND Hồng Sến qua đời. Khi ấy, bà mới ngoài 30 tuổi, phải gồng mình xoay xở để lo cho đứa con gái 5 tuổi của mình. Suy sụp, mất tinh thần vì sự ra đi của chồng, tình yêu nghề diễn trong bà dường như cũng dần mai một. Có lời đồn, do tình cảnh túng quẫn, lại không chịu được tai tiếng nên Thuý An phải ôm con sang Lào. Sự thực là vào thời điểm đó, bà học thêm nghề kim hoàn và sang Lào để kiếm kế sinh nhai.

Sau đó, bà gặp và nên duyên với người chồng hiện tại. Họ lập gia đình và cùng nhau sang Đức sinh sống. Ở trời Tây, bà khá kín tiếng trong việc chia sẻ cuộc sống riêng của mình bên chồng con. Một thời gian dài sau đó, khi trở về nước thăm người thân, bạn bè, Thuý An mới tiết lộ cuộc sống của bà nơi đất khách khá yên bình, hạnh phúc. Con gái bà cũng đã lớn và có gia đình riêng, hiện kinh doanh nhà hàng.

Thuý An trong một lần hội ngộ với diễn viên Hà Xuyên.

Về quyết định xa rời điện ảnh, Thuý An cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn. Bà từng tâm sự: “Tôi hãnh diện lắm vì được đóng góp cho điện ảnh nước nhà. Toại nguyện là hai chữ tôi cảm nhận về cái nghề đã mang lại cho tôi nhiều vinh quang. Tôi đã góp chút sức mình vào công việc làm sống lại quá khứ, lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Tuổi trẻ Việt Nam thời đạn bom, khói lửa ai cũng sẽ làm như tôi, như vợ chồng Ba Đô trong Cánh đồng hoang”.

Trong những năm làm nghệ thuật, dù không sở hữu bất kỳ giải thưởng, danh hiệu nào ghi nhận những cống hiến cho nghề nghiệp, Thuý An vẫn không bận lòng: “Danh hiệu hay giải thưởng chỉ có giá trị tinh thần. Giá trị đó với tôi là được đóng phim, được làm nghề mình mơ ước. Thế là đủ đầy rồi. Mọi vinh quang, xưng tụng rồi cũng phôi phai”.