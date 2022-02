Diễn viên Thu Quỳnh mắc COVID-19

Nữ diễn viên Thu Quỳnh xác nhận với Tiền Phong rằng cô đã “chính thức trở thành F0”. Thu Quỳnh nói cô bị ho, sốt nhưng sức khỏe khá ổn, không mệt. “Ai rồi cũng có thể sẽ thành F0 thôi”, Thu Quỳnh nói vui.

Bé Be - con trai Thu Quỳnh - do tiếp xúc gần với mẹ nên vẫn ở cùng nhà với cô để theo dõi. Thu Quỳnh may mắn có mẹ sang chăm sóc, theo dõi sức khỏe của hai mẹ con. Nữ diễn viên khá bình tĩnh để điều trị COVID-19 trong bối cảnh hiện nay. Thu Quỳnh tiêm đủ liều vắc xin, cô cùng các đoàn làm phim trải qua hai năm làm phim trong đại dịch an toàn.

Trong suốt quá trình làm phim Hương vị tình thân, Thu Quỳnh cũng có khoảng thời gian tự cách ly để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, đặc biệt là bé Be-cậu bé vừa bước vào lớp 1. Trước Hương vị tình thân, Thu Quỳnh cùng dàn diễn viên Về nhà đi con, Cô gái nhà người ta làm phim Những ngày không quên, bộ phim tuyên truyền chống dịch COVID-19 ngay khi đại dịch bùng phát.

Thu Quỳnh nói hiện tại rất may cô đang trong quá trình nghỉ ngơi không vướng bận lịch quay phim. Không chỉ bận rộn với lịch làm phim, Thu Quỳnh còn đảm đương công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Cô đang theo học năm cuối đạo diễn sân khấu, dự kiến kết thúc cuối năm nay.

Học đạo diễn không phải tham vọng để một bước đi thẳng lên đạo diễn dựng vở, Thu Quỳnh tâm niệm học để lấy thêm kiến thức, nâng cao và trau dồi kỹ năng diễn xuất. Sân khấu vẫn là niềm đam mê lớn, có sức hút kỳ lạ đối với Quỳnh. Năng lực của cô được ghi nhận bằng các tấm huy chương vàng, huy chương bạc ở nhiều liên hoan sân khấu.

Thu Quỳnh là một trong những diễn viên đa năng, tinh tế trong xử lý nhân vật cả ở sân khấu lẫn truyền hình. Cô cũng có cơ hội khẳng định năng lực ở nhiều dạng vai khác nhau, từ nữ tính dịu dàng tới phản diện, cá tính.