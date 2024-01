Gần đây, Maika Ngọc Khánh được trao danh hiệu Rising Star Young Model of the year - International Amazing Kids Awards 2023 tại Thái Lan và xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí nước ngoài. Cô bé còn góp mặt trong các bộ ảnh thời trang cùng Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Lý Kim Thảo… Đặc biệt, cô bé được mời diễn tại Paris Fashion Week Thu Đông 2023. Về dự định trong năm mới 2024, Maika Ngọc Khánh cho biết, sẽ có nhiều chuyến tham gia trình diễn thời trang ở nước ngoài. Trước mắt, trong tháng 1, cô được mời diễn ở Nhật Bản, điểm đến của tháng 2 sẽ là New York Fashion Week.