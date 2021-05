Diễn viên hài Chiến Thắng không sợ ‘cha già con cọc’

(VTC News) -

Diễn viên hài Chiến Thắng được khán giả yêu mến với lối tấu hài dí dỏm, duyên dáng. Ngoài ra, anh còn sở hữu giọng ca ngọt ngào, tình cảm không thua kém các ca sĩ. Về đời tư, Chiến Thắng khá lận đận trong tình duyên. Anh đã ly hôn 2 người vợ trước và có 3 người con. Với người vợ thứ 3, Chiến Thắng cũng từng ly hôn rồi tái hợp.

Diễn viên hài Chiến Thắng.

Ông bố mê con

Năm 2018, người vợ thứ ba hạ sinh cho Chiến Thắng cậu con trai kháu khỉnh có tên thân mật là Bin. "Người ta cứ bảo cha già thì con cọc, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi có bé Bin khi đã ngoài 40 tuổi, nhưng từng ngày trông con lớn, chứng kiến con trưởng thành, tôi thấy đó thực sự là niềm vui trong cuộc sống”, diễn viên hài tâm sự.

Dù đã nhiều lần trải nghiệm cảm xúc làm cha nhưng Chiến Thắng cho hay, anh vẫn thấy háo hức, sung sướng như lần đầu khi được nhìn thấy Bin trưởng thành mỗi ngày, trải qua những giai đoạn từ tập nói, tập đi.

Những biểu hiện đáng yêu của bé được anh kể một cách say sưa, tự hào: “Con trai tôi rất thích bắt chước mọi người. Có hôm, vợ chào tôi đi chợ, lát sau thấy con tôi xách cái làn lên phòng gọi bố: 'Chồng ơi, vợ về'. Đến tuổi đi học mẫu giáo thì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cháu chưa được đi học ngày nào. Thế nhưng cháu có thể nói được một số từ tiếng Anh đơn giản. Ví dụ không hài lòng điều gì, cháu sẽ nói: 'No, no'. Cháu cũng có thể gọi tên một số con vật bằng tiếng Anh, khi bố mẹ đưa cho đồ gì, cháu sẽ: 'Thank you nhé'.

Hơn 3 tuổi, cháu đã tự mày mò xem các clip yêu thích trên Youtube. Nhiều khi tôi cũng rất ngạc nhiên với sự thông minh của con”.

Cậu con út của diễn viên hài Chiến Thắng.

Nam diễn viên còn khoe, con trai anh có thể tự tìm phim hài của bố để xem: “Con trai xem phim của tôi nhiều nhưng đặc biệt nhớ nhân vật Nhật Tinh Ngao trong phim hài 'Làng ế vợ'. Lần đầu tiên xem phim đó, nó quay sang nhìn tôi rồi gọi: 'Ngao, Ngao'. Bây giờ, ai hỏi là cu cậu biết trả lời: 'Bố diễn hài”.

Chiến Thắng thích thú tâm sự rằng cậu con trai nhỏ của anh đặc biệt yêu thích âm nhạc: “Cháu thích hát hò lắm! Mặc dù nói còn chưa được tròn câu, cũng chả thuộc lời bài hát đâu nhưng bài nào cháu thích là có thể ngân nga đúng giai điệu. Nhưng tôi không có định hướng gì về nghề nghiệp của con cả. Điều tôi mong muốn là con lớn lên khỏe mạnh, là người tử tế. Còn nghề nghiệp, tôi sẽ tôn trọng mong muốn của con”.

Nghỉ dịch, ở nhà vẽ tranh

Cũng như phần lớn các diễn viên khác, khi dịch bệnh bùng phát, Chiến Thắng rơi vào cảnh công việc trì trệ, thu nhập giảm sút. “Suốt từ đầu năm, tôi đã ấp ủ nhiều dự án nhưng chưa kịp thực hiện gì thì dịch đã tái bùng phát”.

Ngoài diễn hài và ca hát, Chiến Thắng còn khá nhiều tài lẻ như điêu khắc, vẽ tranh nên trong thời gian rảnh rỗi do dịch COVID-19, anh tập trung cho những thú vui bên ngoài lĩnh vực biểu diễn này.

Ngôi sao làng hài kể: “Bây giờ có nhiều thời gian rỗi, tôi vẽ tranh và viết kịch bản để đỡ cảm thấy bức bối. Thú thực, khắp nhà bây giờ toàn là tranh tôi vẽ. Có những bức tôi vẽ lên tường, hoàn thiện xong rồi nhìn lâu thấy chán, tôi lại xóa đi, vẽ bức khác. Vẽ chán thì tôi viết kịch bản để khi nào được đi diễn trở lại, mình có những sản phẩm mới để phục vụ bà con.

Bà xã tôi cũng hiểu và thông cảm vì đây là tình hình chung mà. Cô ấy khéo léo động viên tôi, rồi chu toàn công việc trong nhà để tôi không phải lo lắng thêm gì”.

Chiến Thắng và người vợ hiện tại.

Chiến Thắng tâm sự, thời gian gần đây, giới nghệ sĩ liên tục xuất hiện với những thông tin tiêu cực và anh cảm thấy buồn vì điều này: “Những ngày gần đây, cứ mở tin tức ra đọc, tôi lại thấy những tin không hay về giới nghệ sĩ. Hết tranh cãi nhau rồi lại quảng cáo sai sự thật… Tôi cảm thấy buồn vì các đồng nghiệp của mình đang vướng phải quá nhiều ồn ào, thị phi. Bản thân tôi không dám dạy khôn ai, nhưng tôi mong rằng mỗi người hãy hạ bớt cái tôi của mình xuống, cùng nhìn nhận mọi thứ bằng cái tâm hiền hòa, cảm thông dành cho nhau.

Tôi nghĩ, thay vì tranh cãi, điều chúng ta cần làm hiện tại là bao dung, đùm bọc nhau và chung tay giúp đỡ cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh”.