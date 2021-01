Diện tết như quý cô Pháp

(VTC News) -

Gần đây, trong BST xuân hè đã thể hiện bước tiến mới khi có thêm dòng áo dạ luxury.

Lối phối màu khác biệt

Khác với lối chơi màu thường thấy trước đó, trong BST này, các gam màu chính được nhà mốt sử dụng bao gồm nude, nâu ánh vàng, xám lông chuột để khắc hoạ hình ảnh một cô gái năng động, tự tin, sexy và thời thượng. Đây đều là những màu sắc hợp với mọi tone da, mang đậm tính châu Á, classy nhưng vẫn tươi trẻ, căng tràn sức sống, khiến cho làn da trông hồng hào hơn, trắng hơn, đẹp hơn.

Ngoài ra các thiết kế tập trung vào việc che đi các khuyết điểm, tôn mọi đường cong và tạo sự thoải mái tối đa cho người mặc, như phần tay áo với các chi tiết xếp phồng để giấu bắp tay, tập trung sự chú ý vào bờ vai và xương quai xanh. NTK tạo điểm nhấn ở vùng eo bằng kỹ thuật cắt rập điêu luyện, đem lại hiệu ứng thị giác thoả mãn mọi ánh nhìn bởi vòng eo như nhỏ đi 10cm. Độ dài váy lí tưởng khiến đôi chân thon dài nhưng vẫn đủ tự tin trong từng bước đi.

Để có outfit đẹp nhất với các thiết kế này, mix cùng với boots, sandal và những phụ kiện đơn giản, có chi tiết ánh kim là lựa chọn lí tưởng.

Tinh thần quý cô trong cashmere

Đối với dòng áo dạ, nhà mốt sử dụng chất liệu được coi là đắt nhất và tốt nhất trên thế giới - cashmere. Do tính chất đặc trưng của chất liệu vải, các mẫu áo đều được làm hoàn toàn thủ công bởi những người thợ có tay nghề, kỹ năng và cần gấp 3 lần thời gian để hoàn thiện so với thiết kế thông thường. Các sản phẩm áo dạ có thiết kế tối giản, phần lớn thời gian để sản xuất áo là xử lý vải, tập trung vào kỹ thuật cắt may tỉ mỉ để tạo nên những đường nét tinh xảo đến từng đường khâu, mũi chỉ.

Điều đặc biệt của chất vải cashmere còn nằm ở việc luôn giữ được form dáng áo ổn định, không bị biến dạng theo thời gian, giữ ấm rất tốt nhưng không gây cảm giác nặng nề, bí bách.

Điểm cộng lớn nhất cho dòng áo này chính là không bao giờ lỗi mốt, những màu sắc tự nhiên nên trền chất liệu cao cấp mang lại vẻ cá tính cho người mặc, hướng tới sự khác biệt nhưng không quá phô trương, tôn lên được vẻ đẹp thanh lịch, độc lập, tự tin của mỗi cô gái.

Vốn là các thiết kế dựa trên tinh thần am hiểu phụ nữ, loạt áo dạ này có thể thoả sức phối với nhiều loại trang phục, phụ kiện. Từ quần jeans, áo thun đến những bộ váy váy hay vest đều có thể thêm một chiếc áo dạ phía bên ngoài mà không làm outfit bị rối đi.

Trong thời tiết se lạnh của mùa đông và những ngày Tết, nhất định những chiếc áo này sẽ khiến các chị em vừa thời thượng, ấm lại vừa thoải mái.

Cùng ngắm qua các mẫu áo dạ và cách các quý cô mix & match như thế nào nhé: