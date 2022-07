Diện mạo huyện Sóc Sơn thay đổi nhờ xây dựng nông thôn mới

(VTC News) -

Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và sự hưởng ứng chung tay của nhân dân.

Nhờ tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huyện Sóc Sơn thu hái được trái ngọt. Các xã đều về đích NTM, trong đó, nhiều xã phấn đấu đạt NTM nâng cao.

Về phát triển kinh tế nông thôn, trên địa bàn huyện có 6 hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 5 HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 11 HTX với 45 sản phẩm OCOP được Thành phố đánh giá, phân hạng (9 sản phẩm 3 sao và 36 sản phẩm 4 sao). Đặc biệt, có 2 chủ thể (HTX Thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng và HTX Tâm Ngọc) giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động khuyết tật trên địa bàn.

Diện mạo huyện Sóc Sơn thay đổi rõ rệt từng ngày.

Các hợp tác xã thực hiện tái cơ cấu, làm tốt dịch vụ công ích thuỷ lợi, từng bước tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Theo ông Phạm Văn Minh, kinh tế huyện tiếp tục trên đà tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất năm 2021 tăng 4,96% (cao hơn 1,9 lần so với cả nước và 1,5 lần so với thành phố), quý I/2022 ước đạt 4.619 tỷ đồng (tăng 8,02% so với cùng kỳ năm 2021).

Ngành nông nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế, năm 2020 tăng 5,6% so với năm 2019, năm 2021 tăng 4,79% so với năm 2020, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 56,2 triệu đồng/người.

Hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ không bị đứt ngãy gián đoạn do dịch COVID-19, duy trì tăng trưởng tốt, các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp duy trì hoạt động thường xuyên, việc làm cho người lao động được đảm bảo.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai) cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Sóc Sơn.

Cũng theo ông Minh, huyện có thêm 1 dự án khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư là dự án khu công nghiệp sạch Sóc Sơn. Tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cụm: CN3, CN2, làng nghề Xuân Thu.

Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất từng bước được nâng cao. Cơ cấu mùa vụ cấy trà xuân muộn đạt 98,8%, cơ cấu giống lúa tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, diện tích lúa chất lượng, lúa tiến bộ 8.023,5 ha (tỷ lệ 85,2%), diện tích lúa khang dân còn 14,8% đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, huyện còn quan tâm chăm lo đến công tác an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, huyện kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo chính sách của Chính phủ và Thành phố. Trong đó, chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội khoảng 39,0 tỷ đồng, hỗ trợ tiền mặt đạt 120,431 tỷ đồng.

Chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì. Trong 2 năm huyện có thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, vệ sinh ATTP được đảm bảo.

Sau hơn 10 năm (2010-2020) triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt huyện Sóc Sơn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Sáng 15/7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng công nhận “Huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới”; Huân chương Lao động Hạng Ba (lần thứ hai) và kỷ niệm 45 năm thành lập huyện Sóc Sơn.