Diện mạo hai mỹ nhân Việt tại Cannes 2022: Người lộng lẫy, người giản dị

(VTC News) -

Tại LHP Cannes 2022, nếu Lý Nhã Kỳ vẫn giữ vững thương hiệu khi xuất hiện với những bộ trang phục và phụ kiện tiền tỷ thì màn chào sân của Hương Giang lại gây bất ngờ bởi sự đơn giản, nhẹ nhàng.

Lý Nhã Kỳ: Sang trọng, đẳng cấp

Lý Nhã Kỳ từng xuất hiện trong 6 mùa của LHP Cannes. Có mặt ở sự kiện liên hoan phim uy tín nhất nhì thế giới, Lý Nhã Kỳ luôn chuẩn bị chỉn chu từ váy áo đến phụ kiện, sẵn sàng đầu tư mạnh tay để có được diện mạo lộng lẫy, sành điệu nhất.

Tại LHP Cannes 2022, Lý Nhã Kỳ tiếp tục thể hiện độ ''chịu chơi'' của mình. Người đẹp tiết lộ, cô mang theo 43 vali hành lý và chi 50 tỷ đồng để đặt trang phục từ những thương hiệu nổi tiếng, mua sắm kim cương cũng như trang trải chi phí cho ê-kíp suốt 2 tuần lưu lại Pháp.

Trong ngày đầu tiên xuất hiện tại thảm đỏ Cannes 2022, Lý Nhã Kỳ chọn bộ trang phục lấy cảm hứng từ hoa oải hương của nhà thiết kế Đỗ Long. Đáng chú ý, bộ trang sức mà cô đeo trên người đến từ thương hiệu lâu đời của nước Ý - Paolo Piovan, với tổng giá trị lên đến 100.000 euro (gần 2,5 tỷ đồng).

Lý Nhã Kỳ trong ngày đầu ở LHP Cannes 2022.

Ngày thứ 2 tại Cannes, Lý Nhã Kỳ chọn bộ váy với thiết kế khoét sâu vòng 1 đầy gợi cảm, kết hợp cùng trang sức hơn 5 tỷ đồng.

Đầu tư một khoản tiền ''khủng'' cho Cannes 2022 nhưng sau hai ngày xuất hiện trên thảm đỏ, nhiều khán giả trong nước cho rằng Lý Nhã Kỳ bị truyền thông quốc tế ''ngó lơ''. Điều này thể hiện ở việc các ống kính của phóng viên nước ngoài không hoàn toàn tập trung vào người đẹp Việt Nam.

Trước những lời bàn tán của công chúng, Lý Nhã Kỳ không lên tiếng thanh minh mà chỉ đăng tải những hình ảnh của cô được truyền thông quốc tế chụp lại. Cô viết: "Sau 6 mùa xuất hiện và xây dựng hình ảnh ở Cannes, Kỳ rất vui khi luôn là gương mặt quen thuộc với các tay máy bởi gu thời trang luôn khiến người ta chờ đợi dõi theo. Đặc biệt là Getty Images đã luôn bắt lấy những khoảnh khắc thật đẹp của Kỳ trên thảm đỏ và truyền tải đến các khán giả quốc tế".

Lý Nhã Kỳ qua ống kính của truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, hành trình của Lý Nhã Kỳ tại LHP Cannes 2022 chỉ kéo dài 4 ngày. Chiều 24/5, sau khi họp với ê-kíp 10 người gồm nhà thiết kế, stylist, chuyên gia trang điểm, làm tóc..., Lý Nhã Kỳ quyết định huỷ bỏ mọi lịch trình do kiệt sức với những hoạt động dày đặc. Thông tin này khiến nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối bởi họ đang mong chờ loạt hình ảnh đẳng cấp của người đẹp trong những ngày còn lại của Cannes 2022.

Hương Giang: Đơn giản, thanh lịch

Ngay sau khi Lý Nhã Kỳ cáo bệnh và rời khỏi Cannes 2022 thì Hoa hậu chuyển giới Hương Giang bất ngờ thông báo sẽ xuất hiện tại đây. Lần đầu có mặt tại LHP Cannes, lại nối gót ''đàn chị'' đã từng thành công trong việc tạo dựng hình ảnh tại LHP Cannes, Hương Giang không tránh khỏi những áp lực.

Để tránh nhận về những bình luận hoài nghi của khán giả về sự chú ý của truyền thông quốc tế dành cho mình, Hương Giang đã viết trên trang cá nhân: "Giang sẽ xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes trong sự kiện ra mắt bộ phim 'The Stars At Noon' với tư cách là khách mời của đối tác kinh doanh chứ không phải với tư cách nghệ sĩ quốc tế của BTC Cannes. Chính vì thế Giang chỉ xuất hiện với tâm thế trải nghiệm và có hẹn nói chuyện với một vài nhà sản xuất về việc sản xuất chương trình thực tế sắp tới nên Giang hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều về lần xuất hiện này, đó chính là lý do vì sao Giang không thông báo trước".

Lần đầu xuất hiện tại thảm đỏ Cannes nhưng khác với ''đàn chị'' Lý Nhã Kỳ thường xuyên được nhớ đến với lối phục sức cầu kỳ, lộng lẫy, Hương Giang lại chọn cho mình phong cách khá an toàn, đơn giản. Cô diện ''bộ cánh'' trắng muốt của NTK Linh San, mang đến vẻ yêu kiều, thanh lịch. Người đẹp cũng chọn kiểu tóc búi thấp sang trọng, giúp tổng thể hình ảnh tựa như một quý cô kiều diễm tại LHP Cannes 2022.

Hương Giang xuất hiện với diện mạo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Sải bước trên thảm đỏ Cannes 2022, Hương Giang thừa nhận có lo lắng về việc không được phóng viên quốc tế quan tâm và tất cả hình ảnh của cô phụ thuộc vào hên xui. Tuy nhiên thực tế mọi chuyện lại diễn ra tốt hơn mong đợi khi khoảnh khắc xuất hiện của Hương Giang đã được một trang báo nước ngoài ghi lại.