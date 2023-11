Điện lực Thanh Hóa tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

(VTC News) -

Xác định PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện, do vậy, việc tổ chức thực hiện công tác này tại Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn được quan tâm và triển khai một cách đồng bộ, bài bản.

Hàng năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp cùng Công an PCCC tỉnh tổ chức huấn luyện cho CNVC-LĐ về công tác PCCC&CNCH.

Theo đó, Công ty ra Quyết định số 2660/QĐ-PCTH ngày 17/12/2022 về việc thành lập Ban Chỉ huy PCCC&CNCH Công ty Điện lực Thanh Hóa năm 2023, với 16 thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời thành lập các đội PCCC tại chỗ với tổng số 44 đội PCCC có số lượng 501 người, 28 Ban Chỉ huy PCCC&CNCH cơ sở tại: Văn phòng Công ty, Kho vật tư, Nhà khách Điện lực miền Bắc, 24 Điện lực; 17 Đội PCCC&CNCH cơ sở thuộc Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế.

Trong năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động xây dựng 80 phương án chữa cháy tại chỗ cho 31 trụ sở của các đơn vị, 26 TBA Trung gian và 23 TBA 110kV trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn bộ các phương án PCCC đã được cấp có thẩm quyền và Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa phê duyệt theo quy định... thực hiện đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện PCCC. Tính đến nay toàn công ty đã trang bị đầy đủ số lượng phương tiện PCCC bảo đảm chất lượng, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các cơ sở nằm trong danh mục.

Cụ thể: trang cấp 94 bình CO2 (MT3), 477 bình CO2 (MT5), 212 bình bột (MFZ4), 394 bình bột (MFZ8), 09 bình MT24, 69 bình bột xe đẩy MFZ35, xây dựng 49 bể cát tự chảy PCCC (1-2m3)...

Nhằm nâng cao kiến thức và khả năng ứng phó với các sự cố, Công ty đã thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện cho cán bộ công nhân viên. Định kỳ mỗi năm/lần tổ chức diễn tập công tác PCCC cho đội phòng cháy cơ sở để nắm vững các quy định về công tác PCCC, biết sử dụng các loại dụng cụ, phương tiện chữa cháy (bình chữa cháy MT, CO2…).

Với tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH trong các dự án đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về công tác PCCC theo Luật PCCC, quy định của ngành Điện.

Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường công tác quản lý hệ thống, phương tiện, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH. Theo đó đã thực hiện kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động – PCCC được tổ chức thực hiện định kỳ và đột xuất tại các đơn vị trực thuộc; chủ động quản lý hệ thống, bảo dưỡng phương tiện PCCC&CNCH theo đúng quy định.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, bằng việc làm tốt công tác PCCC nên trên địa bàn quản lý điện toàn Công ty không có xảy ra cháy, nổ do lỗi chủ quan. Tuy nhiên, thời gian qua tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến vô cùng phức tạp và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc về người và tài sản.

Trước thực trạng đáng báo động đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong tháng 10/2023 Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tham gia cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra công tác PCCC tại các khu chung cư, nhà ở xã hội dành cho công nhân, các khu cư xá, tổ hợp nhà ở - dịch vụ tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được trong công tác PCCC&CNCH của Công ty Điện lực Thanh Hóa, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CNVC-LĐ trong Công ty còn phải kể đến hiệu quả từ công tác phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH, chính quyền, ban ngành các cấp địa phương trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản.

Thông qua ban hành quy chế phối hợp đã cùng tổ chức các buổi tuyên truyền về đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, bảo vệ an toàn lưới điện... do đó đã ngăn chặn được phần lớn các vụ cháy nổ do chạm chập điện, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc về người và tài sản.

Cùng với đó, Công ty đã duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài TW, địa phương, mạng xã hội tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến với đông đảo khách hàng và người dân.

Để nâng cao và phát huy hiệu quả hơn nữa công tác PCCC&CNCH, thời gian tới Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân người lao động, tổ chức phát động, nhân rộng các phong trào thi đua trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện kiểm tra về an toàn về phòng chống cháy nổ, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, khó khăn cũng như kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Từ đó, góp phần đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.