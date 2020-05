Những học sinh vùng biên ‘níu chữ’ với ước mơ giúp bản làng thoát nghèo

Video: Học sinh nghèo vùng biên với ước mơ học lấy 'con chữ'

Cậu bé Sán Dìu với giấc mơ ‘con chữ’

Nằm hiu hút trong bìa rừng sâu, điểm làng Ia Xoăn (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vỏn vẹn 32 hộ dân với hơn 100 khẩu. Nơi đây như tách biệt với cuộc sống tấp nập bên ngoài, cái gì cũng thiếu.Thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, đến nước dùng để sinh hoạt cũng phải chắt chiu từng giọt. Thứ họ dư thừa là tinh thần hiếu học.

Xuất thân là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cậu bé Lý Văn Lộc (học sinh lớp 4B- trường Tiểu học & THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy- người dân tộc Sán Dìu) là một trong những tấm gương sáng cho tinh thần vượt khó, nuôi chí học lấy "con chữ" ở điểm làng này.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Lý Văn Lộc chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nghỉ học.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều năm qua, cơm ăn bữa đói bữa no, quãng đường đến trường có vất vả đến mấy thì Lộc cũng chưa một lần có ý định bỏ học.

Không tivi, không internet, không mạng xã hội…, có lẽ thứ đáng giá nhất trong căn nhà sàn dột ướt nơi Lộc ở là những cuốn sách cũ mà thầy cô trong trường đi vận động cho các em.

Nhìn về góc nhà nơi cất mấy cuốn sách, Lộc tự hào lắm. “Đó là sách của thầy cô trong trường đi vận động sách cũ cho tụi em đó. Có cuốn em chưa học tới nhưng cuối tuần về nhà em lại mang ra xem vì em rất thích đọc sách. Sau này học xong rồi, em lại đem cho mấy em nhỏ trong làng để các em cũng được đọc sách như em”, Lộc nói.

Chia sẻ về ước mơ, đôi mắt Lộc ánh lên sự hy vọng: “Em cũng không dám ước mơ gì nhiều, em chỉ mong duy trì được việc học, đến trường cùng thầy cô và bạn bè. Em ước lớn lên sẽ làm công an để giúp đỡ gia đình và mọi người”.

Bồng Văn An (học sinh lớp 3B, cùng trường với Lộc) cũng là một trong những tấm gương hiếu học nơi bản làng Ia Xoăn. Cậu học trò với gương mặt khôi ngô lại rất kiệm lời, có phần nào đó nhút nhát, bẽn lẽn.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, cả cha và mẹ đều là công nhân, tháng lương ba cọc ba đồng nuôi mấy anh em An ăn học. Em gái An năm nay lên 5, vẫn chưa biết nói. Thương em, An chẳng biết làm gì, ngoài việc phấn đấu học thành tài.

Vượt qua khó khăn, em Bồng Văn An luôn cố gắng học tập và là học sinh giỏi tiêu biểu của trường.

Tưởng chừng khó khăn sẽ chùn bước An, nhưng suốt chừng thời gian đi học ấy, An chưa một lần nghĩ mình sẽ nghỉ học để ở nhà. Với cậu bé này, bao nhiêu khó khăn đi nữa, em vẫn sẽ cố gắng học thành tài giúp đỡ gia đình.

Hoàn cảnh khó khăn không đánh gục ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập của những học trò nghèo. Nhiều năm liền, cả hai đều là học sinh giỏi tiêu biểu của trường. Hơn ai hết, Lộc và An hiểu rằng, chỉ có học thật giỏi mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực.

Bản làng quyết tâm níu chữ để thoát nghèo

Để được đến trường học tập cùng bè bạn như hôm nay, Lộc và An đếm không xuể số lần cha mẹ hai em chật vật gần 30 cây số đưa đón mỗi tuần. Đó là chưa kể những hôm mưa tầm tã, đất bùn nhầy nhụa, họ phải để con ngồi trên yên xe, dắt bộ qua cả đoạn đường.

“Dù chúng tôi nghèo nhưng quyết không để con thất học”, bố mẹ hai em đều nói như vậy.

Anh Lý Văn Sầu (41 tuổi, bố em Lộc) không muốn con nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù bận rộn đến mấy, anh chị vẫn cố gắng thu xếp để đưa con đến trường, chăm lo việc học tập cho con không thua kém bạn bè.

Anh Sầu tâm sự: “Vợ chồng tôi đều làm công nhân, chỉ mong có đủ cơm ăn. Mặc dù còn nhiều vất vả, nhưng trong thâm tâm chúng tôi luôn suy nghĩ phải lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn để có một tương lai tươi sáng hơn. Vì ngày xưa mình nghèo, không được học chữ nên giờ chỉ mong sao cho tất cả con cái ăn học thành đạt, cha mẹ có vất vả đến mấy cũng chấp nhận”.

Dù đời sống nơi bản làng có nghèo khó thế nào, thì phụ huynh các em vẫn luôn cố gắng để con cái được đến trường.

Cũng như anh Sầu, anh Bồng Văn Phong (43 tuổi, bố của An) chấp nhận gian nan gồng gánh để cho con theo học 'con chữ', với quyết tâm thực hiện giấc mơ thoát nghèo. Anh Phong luôn hi vọng vào một ngày không xa, bản làng nơi vùng biên này sẽ từng bước khởi sắc và được biết đến bởi những tấm gương hiếu học.

Chia sẻ về Lộc và An, thầy Võ Hoàng Sơn – Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Võ Nguyên Giáp cho biết, hai em đều là những học sinh giỏi vượt khó tiêu biểu của trường. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng hai em luôn phấn đấu học thành tài. Thương hoàn cảnh của các em nên trường hỗ trợ ở nội trú, chỉ về nhà mỗi cuối tuần, đỡ phần nào khó khăn đi lại.

"Chúng tôi coi các em như con cái trong nhà, nên luôn tận tình chỉ bảo, giúp các em tiến bộ. Ở trường, ngoài việc dạy kiến thức, các thầy cô cũng cho các em tham gia nấu ăn, quét dọn trường lớp, để khi về nhà các em có thể góp một chút sức nhỏ để phụ giúp gia đình", thầy Sơn nói.

Hiện trường Tiểu học & THCS Võ Nguyên Giáp – nơi Lộc và An đang theo học có gần 500 học sinh, thì trên 70% là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng dù có vô vàn khó khăn đi nữa thì các cô cậu trò nghèo vẫn nỗ lực vượt qua, học tập để bản làng biên giới thoát nghèo.