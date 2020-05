Đau đầu xoay sở học bán trú khi trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường

Theo quan điểm của ông Nguyễn Như Ý, Trưởng Phòng GD&ĐT Huyện Thường Tín, Hà Nội, học sinh bậc mầm non, tiểu học nếu đã đi học trở lại, phải tính đến phương án tổ chức bán trú.

Vì học sinh ở lứa tuổi nhỏ, cần có sự quản lý, chăm sóc khác với lứa tuổi trung học. Nếu học 1 buổi/ngày sẽ khó khăn cho các phụ huynh phải đưa đón, quản lý tại nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Về vấn đề này phụ huynh có thể trao đổi, thoả thuận với nhà trường, trên 50% đồng ý thì có thể thực hiện bán trú được", ông Như Ý nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, bà Trần Lưu Hoa, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, việc học sinh mầm non và tiểu học trở lại trường cần có những phương án chuẩn bị kĩ lưỡng vì các cháu còn nhỏ tuổi, chưa có ý thức tự bảo vệ bản thân.

Trên tinh thần các trường chủ động lấy ý kiến phụ huynh và quyết định việc có nên cho học bán trú hay không. Nếu các trường đã đảm bảo an toàn về môi trường, thực phẩm, cơ sở vật chất thì phòng GD&ĐT hoàn toàn khuyến khích tổ chức bán trú để đảm bảo sức khoẻ cho các cháu.

Tuy nhiên, "mong phụ huynh hãy chia sẻ với các trường trong tuần đầu tiên. Các trường sẽ vừa vận hành, vừa hoàn thiện trang thiết bị tốt nhất, sẵn sàng tổ chức bán trú từ tuần tiếp theo", bà Hoa nói.

Theo cô Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghĩa Tân (Quận Cầu Giấy, Hà Nội), tinh thần chung là tuần đầu các trường tiểu học trên địa bàn sẽ tổ chức học 1 buổi/ngày và không ăn bán trú tại trường. Điều này có thể gây khó khăn cho phụ huynh, nhưng phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.

Bà Nga cũng cho biết, khi đưa ra lý do trường chưa thể tổ chức học bán trú, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi ngược lại "Tại sao chưa đảm bảo an toàn trường học đã đón học sinh đi học?".

"Rất mong phụ huynh hiểu, trường học đã an toàn và sẵn sàng đón các em trở lại học tập như bình thường, tuy nhiên vấn đề bán trú trường cần chuẩn bị kĩ lưỡng về nguồn cung thực phẩm, điều hoà, cơ sở vật chất... Do đó, tạm thời tuần đầu các gia đình chịu khó sắp xếp thời gian để trông con sau giờ học buổi sáng", bà Nga nói.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD&ĐT Quận Thanh Xuân cho biết, để đề phòng dịch COVID-19, tạm thời các trường học trên địa bàn chưa tổ chức bán trú trong vài tuần đầu để “nghe ngóng” tình hình dịch bệnh.

“Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn cho phụ huynh nhưng mong các gia đình chia sẻ trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Mức độ an toàn của học sinh mới là trên hết”.

Bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Trưởng Phòng GD&ĐT Quận Hoàng Mai cũng cho hay, trong tuần đầu, khối tiểu học chỉ học một buổi/ngày và 3 buổi học trực tiếp/tuần. Với khối mầm non, sẽ ưu tiên cho học sinh 5 tuổi đi học trước vì các em sắp vào lớp 1.

Về bếp ăn bán trú, tạm thời trong tuần đầu chưa tổ chức cho học sinh tiểu học. Với khối mầm non, sẽ tổ chức bán trú dựa trên đề xuất của phụ huynh học sinh.

Bà Hạnh cho biết, quận Hoàng Mai hiện có 18 trường tiểu học và 21 trường mầm non công lập, là địa phương có số lượng học sinh tiểu học lớn nhất thành phố. Do đó, để đảm bảo cơ sở vật chất và đi vào vận hành sau một thời gian dài tạm nghỉ cũng cần ít nhất 1 tuần đầu chuẩn bị. Do đó rất cần phụ huynh chia sẻ cùng các trường.

Chia sẻ về vấn đề tổ chức học bán trú, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: "Sở GD&ĐT không cấm các trường tiểu học, mầm non tổ chức bán trú. Vì đặc thù của lứa tuổi này, nếu không có bán trú mà chỉ học 1 buổi thì phụ huynh sẽ vất vả, trẻ cũng không đảm bảo sức khỏe. Vì thế, phương án tổ chức đi học trở lại thế nào sẽ tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng trường, trên cơ sở tuân thủ những yêu cầu chung về phòng dịch".

