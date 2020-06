Bất thường trong chọn SGK mới ở Long An, Khánh Hoà: Bộ GD&ĐT nói gì?

Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021, thời gian qua các địa phương đã tiến hành lựa chọn SGK lớp 1.

Tuy nhiên theo phản ánh của báo chí, riêng tại Long An, 100% các trường ở tỉnh chọn toàn bộ 9 quyển của bộ “Cánh diều”. Tại Khánh Hòa, các trường học trên địa bàn chọn duy nhất bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam.

Trước kết quả chọn sách, một số chuyên gia cho rằng như vậy là bất thường. Bởi vì rất khó để 100% hội đồng chọn SGK trên cùng một địa bàn lại có sự thống nhất cao, cùng lựa chọn 1 bộ sách của 1 NXB như vậy.

Tại họp báo thường kỳ quý II/2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức chiều 30/6, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, sau khi nhận báo cáo kết quả chọn sách của địa phương và phản ánh của dư luận, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương này rà soát.

Theo báo cáo của tỉnh Long An, quy trình chọn sách của tỉnh này ban đầu thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư 01. Nghĩa là sau khi các trường thực hiện việc chọn sách, Sở GD&ĐT đã tổng hợp thông tin trung thực, khách quan báo cáo lên UBND tỉnh; UBND tỉnh cũng đã gửi báo cáo sang Tỉnh ủy.

Tuy nhiên sau đó, Tỉnh ủy Long An gợi ý các trường cùng chọn bộ SGK được nhiều đơn vị lựa chọn nhất, dùng chung cho cả tỉnh (bộ sách Cánh diều).

Trước sự việc trên, "Bộ GD&ĐT cho rằng việc chỉ đạo đó của Tỉnh ủy Long An không đúng với tinh thần Thông tư 01 và đề nghị Long An phải thực hiện đúng. Sau đó, Long An đã để các trường sử dụng SGK theo đúng kết quả lựa chọn ban đầu từ phía các trường. Kết quả, Long An là một trong số 37 tỉnh/thành chọn cả 5 bộ SGK", ông Tài nói.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT.

"Riêng Khánh Hòa, toàn tỉnh đều chọn 1 bộ sách cho 8 môn bắt buộc và môn tiếng Anh chọn từ một NXB khác. Như vậy có thể khẳng định, tỉnh này đã chọn 2 bộ SGK", ông Tài nhấn mạnh.

Cũng theo ông này, đến thời điểm này có 62 tỉnh/thành chọn từ 3 bộ SGK trở lên. Tất cả SGK do hội đồng thẩm định và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt, đều được các địa phương đón nhận, kể cả các sách tự chọn. Trong 5 bộ sách, có đến 62 tỉnh chọn ít nhất từ 3 bộ trở lên.

Cũng theo ông Tài, với vai trò cơ quan giám sát, Bộ GD&ĐT đã cử một Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trực tiếp lãnh đạo đi kiểm tra việc triển khai chọn sách của các địa phương.

Cho đến nay, Bộ GD&ĐT chưa nhận báo cáo nào cho thấy có sự can thiệp vào việc chọn SGK của các trường. Việc chọn sách của các trường được thực hiện đúng tinh thần Thông tư 01 mà Bộ GDĐT hướng dẫn.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, để kịp triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình đã đề ra, hiện các NXB, địa phương đang tập trung bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa mới. Bộ GD&ĐT yêu cầu thời gian bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về sử dụng SGK lớp 1 phải được hoàn thành trước 30/7.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK năm học 2020-2021 trên địa bàn. Việc cung ứng sách phải đảm bảo đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8.