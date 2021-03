Diễn đàn về Giáo dục Phần Lan - 'Finnish Education Bootcamp'

Diễn đàn về Giáo dục Phần Lan mang tên: “Finnish Education Bootcamp” diễn ra lúc 9h, Chủ nhật, ngày 21/3/2021, tại Trường Tiểu học, Mầm non Tân Thời Đại – Fun Academy, Khu đô thị Geleximco B, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

Tham dự chương trình có ngài Kari Kahiluoto - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam cùng các chuyên gia giáo dục hàng đầu đến từ Phần Lan, Việt Nam: GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến – Chuyên gia về giáo dục sớm, giáo dục đặc biệt; TS. Chu Thị Hồng Nhung – Chuyên gia Giáo dục Mầm non, Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Trần Việt Hùng – Nhà sáng lập tổ chức Steam for Việt Nam.

Chương trình có sự đồng hành của các tổ chức giáo dục quốc tế: FINEST, WCF, NXB Macmillan Vietnam. Do tình hình Covid, ngài Peter Vesterbacka – một trong mười doanh nhân có tầm ảnh hưởng thế giới – nhà đồng sáng lập Fun Academy – Đối tác chiến lược của Tân Thời Đại có bài phát biểu online tại diễn đàn.

Diễn đàn “Finnish Education Bootcamp” diễn ra các lễ công bố và ký kết hợp tác quan trọng: Ban lãnh đạo hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại ký kết văn bản hợp tác chiến lược với WCF – Phần Lan trong đó WCF sẽ tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn cho giáo viên Tân Thời Đại; Ban lãnh đạo hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại ký kết văn bản hợp tác chiến lược với Nhà sáng lập Steam For Việt Nam trong đó, Steam For Việt Nam sẽ triển khai chương trình Tư duy máy tính và lập trình Scratch cho học sinh Tiểu học của Tân Thời Đại.

Chương trình tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ của sự kiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo hệ thống giáo dục Tân Thời Đại, GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến và đại diện tổ chức giáo dục Phần Lan WCF đem lại bức tranh toàn cảnh về những thành tựu của Giáo dục Phần Lan sau 3 năm triển khai tại Việt Nam và nhận định tầm nhìn trong tương lai.

Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại được thành lập vào tháng 1/2018, là kết quả sau hơn 10 năm nghiên cứu, lựa chọn; 3 năm trải nghiệm thực tế phương pháp Giáo dục Phần Lan tại Hà Nội.

Tháng 5/2018, hội đồng sáng lập và ban lãnh đạo hệ thống giáo dục Tân Thời Đại có chuyến đi lịch sử tới Phần Lan, trực tiếp làm việc với Bộ Giáo dục Phần Lan, Ủy ban Quốc gia Giáo dục Phần Lan đưa Giáo dục Phần Lan về Việt Nam với chương trình đầu tiên là Future Astronaut program (Nhà du hành vũ trụ).

Từ tháng 5/2018 – 5/2019, trọn vẹn một năm học, Giáo dục Tân Thời Đại vừa thực hành phương pháp Giáo dục Phần Lan tại các cơ sở Giáo dục Mầm non, vừa tiếp tục đàm phán với các Công ty GD Phần Lan – những công ty được Chính phủ Phần Lan cho phép đóng gói xuất khẩu Chương trình giáo dục.

Ngày 15/8/2019, Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại ký hợp tác toàn diện với Fun – Academy, trở thành đơn vị đầu tiên chính thức đưa Giáo dục Phần Lan - một trong những nền tảng giáo dục ưu việt nhất thế giới về giáo dục Mầm non và Tiểu học về Việt Nam, tại Hà Nội. Kể từ đó, hàng loạt các hoạt động hợp tác đã được triển khai mạnh mẽ, bao gồm nhập khẩu chương trình Future Astronaut – chương trình phát triển kỹ năng Phi hành gia do Fun Academy kết hợp với Nasa xây dựng; chương trình vận động Moovkids; chương trình Steam Kide Science; chương trình ngôn ngữ Anh với giáo trình Hats On Top dành cho trẻ Mầm non và giáo trình Brainwave dành cho học sinh Tiểu học của NXB Macmillan (Mỹ).

Ngoài các chương trình nằm trong sự hợp tác với Fun Academy và chuyển giao từ Mỹ, Phần Lan, học sinh Tân Thời Đại còn được theo học các chương trình Kích hoạt tư duy Toán dành cho trẻ Mầm non do GS. TS Lê Anh Vinh chủ biên; chương trình Toán – Tiếng Anh do các chuyên gia Phần Lan xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra của Chương trình Quốc gia Việt Nam; chương trình Âm nhạc; chương trình Kinh tế học gia đình.

Khẳng định quan điểm: “Mọi đứa trẻ đều khác biệt và tất cả đều có quyền học những điều chúng cần trong cuộc sống”, Bà Phạm Thị Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại chia sẻ: “Với quan điểm đề cao giáo dục sớm, chúng tôi xác định giáo dục 10 năm đầu đời là 10 năm quan trọng nhất, tạo nền tảng tri thức, cảm xúc và kĩ năng xã hội để trẻ tự tin, chủ động phát triển năng lực bản thân. Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại cam kết mang đến cho người học một chương trình giáo dục hiện đại, độc đáo với bộ phương pháp giáo dục tiên tiến nhất, xuyên suốt từ cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tới Trung học Phổ Thông”.