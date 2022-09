Diễn biến mới liên quan bị can thứ 7 vụ Tịnh thất Bồng Lai

Chiều 28/9, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, bị can Lê Thu Vân vẫn chưa tiến hành thực hiện giám định pháp y về tình trạng bệnh. Trên cơ sở giám định của cơ quan chuyên môn, nếu xác định bà Vân mắc bệnh hiểm nghèo thì cơ quan điều tra mới có cơ sở xem xét kiến nghị đình chỉ điều tra.

Những người liên quan "Tịnh thất Bồng Lai".

Tuy nhiên, đến hiện tại bà Vân vẫn chưa thực hiện giám định tình trạng bệnh. Bị can thứ 7 này đang được tại ngoại và sống tại nhà bà Cao Thị Cúc ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hộ bà Cúc là nơi các đối tượng tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn kiến nghị của nhóm luật sư về việc đình chỉ điều tra bị can do bà Vân đang bị ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe yếu.

Lê Thu Vân là bị can thứ 7 bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Vào ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt Lê Tùng Vân (90 tuổi) 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng 4 năm tù.

Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù. Sau đó, cả 6 bị cáo đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Riêng Lê Thu Vân chưa đưa ra xét xử là vì thời điểm bị khởi tố, bị can này đã rời khỏi nơi cư trú nên Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định tách ra vụ án riêng. Sau khi Công an tỉnh Long An ra quyết định truy nã, trong tháng 7/2022, bị can Vân đã ra trình diện và vụ án liên quan đến bà tiếp tục được tiến hành.