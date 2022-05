Điện Biên: Hai cháu bé bị sét đánh chết thương tâm khi đang chơi ngoài sân

(VTC News) -

Lãnh đạo xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng.

Trước đó, khoảng 19h ngày 29/5, Lý Mai Q. (9 tuổi) và Lý Thùy L. (3 tuổi), cùng trú tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ) tới lán trên nương ngô của bà Chảo Mùi Líu (bà nội cháu Q., cũng là bà ngoại của cháu L.), cách trung tâm bản gần 6km để chơi.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Lúc này, bà Líu từ nương ngô về đến lán, thấy sấm sét nên hô 2 cháu Q. và L. đang chơi bên ngoài vào lán. Cả hai chưa kịp vào thì bị sét đánh gục xuống đất, bà Líu gọi chồng bế hai bé vào nhưng các cháu đã không còn thở.

Trước khi xảy ra sự việc, trước lán nương có 3 cháu bé nhưng một cháu lớn hơn kịp chạy vào lán nên may mắn thoát chết.

Nhận được thông tin, chính quyền xã đã cử cán bộ đưa hai cháu bé về gia đình lo tang lễ. Gia đình hai cháu bé đều thuộc hộ nghèo của xã, bố mẹ cháu L. đã ly hôn.

Trước đó, chiều 12/5, ba người ở Thái Bình, một người ở Hưng Yên bị sét đánh khi làm đồng và di chuyển trên đường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ nay đến ngày 31/5, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.